Luiza Tomé posa de biquíni durante férias com a filha





Luiza Tomé, uma das grandes estrelas da televisão brasileira dos anos 90, encantou seus seguidores nesta quinta-feira (7) ao compartilhar momentos especiais das férias ao lado da filha Adriana Tomé. As duas estão aproveitando dias de descanso em um resort em Portugal, passando por locais como Comporta e Lisboa. As fotos publicadas mostram a atriz de biquíni, esbanjando charme e bom humor ao lado da filha, com quem aparece fazendo um coração com as mãos.

Na legenda da publicação, Luiza deixou uma mensagem afetuosa ao público que acompanha sua rotina nas redes sociais: "Bom dia, povo abençoado. Um pouco das minhas férias em Comporta e Lisboa com minha princesa". O clima descontraído e de celebração reforça a conexão entre mãe e filha, que demonstraram estar curtindo intensamente o passeio juntas.

Adriana, que é irmã gêmea de Luigi, completou 22 anos recentemente. Na data especial, Luiza Tomé aproveitou para expressar todo o seu amor pelos filhos com uma homenagem tocante. "Parabéns, meus amores, aqui na foto com minha mãe eram dois bebês lindos e hoje são dois adultos maravilhosos e fazem 22 anos", escreveu. Ela ainda complementou com votos sinceros: "O meu amor por vocês é infinito e desejo que realizem todos os sonhos mais lindos de vocês e sejam imensamente felizes com suas escolhas".

Além dos gêmeos Adriana e Luigi, Luiza também é mãe de Bruno, seu filho mais velho, que tem 27 anos. Todos os três são frutos de seu antigo relacionamento com o empresário Adriano Facchini. Mesmo com a agenda artística mais reservada nos últimos anos, a atriz continua presente na mídia, encantando o público com sua elegância, carisma e devoção à família. As férias em Portugal, além de marcarem um momento de descanso, também revelam a valorização das conexões afetivas e do tempo de qualidade ao lado dos filhos.

