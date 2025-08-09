Ex-BBB Giovanna Lima mostra mudança no corpo após novos hábitos alimentares - (crédito: Observatorio dos Famosos)





A influenciadora e nutricionista Giovanna Lima, de 29 anos, chamou a atenção nas redes sociais ao divulgar um vídeo com seu antes e depois, mostrando mudanças visíveis após ajustar sua alimentação. A repercussão foi imediata, com elogios de fãs e até do namorado, Lucas Pizane, que escreveu: "Minha maior inspiração".

Nos comentários, os seguidores destacaram a beleza de Giovanna em todos os momentos. Uma fã elogiou: "Ela simplesmente muito gostosa nas duas versões". Outra completou com entusiasmo: "Sou apaixonada!!! Arrasou, Gio". O carinho dos fãs reforçou o impacto positivo da mudança compartilhada por ela.

Em entrevista, Giovanna explicou como foi o processo de adaptação após sua participação no Big Brother Brasil 24. "Entrei no BBB preparada psicologicamente, mas a privação que se tem lá em relação à variedade de comida é o mais difícil", contou. Segundo ela, a falta de frutas, legumes e variedade dificultava manter os hábitos saudáveis.

Com a rotina intensa pós-reality, ela só conseguiu reorganizar sua alimentação meses depois. "Como sem neura, mas de forma mais consciente em relação à quantidade", afirmou, destacando que o equilíbrio é fundamental.