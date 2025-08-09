Velório de Arlindo Cruz no Império Serrano terá "formato de gurufim"

O corpo do cantor e compositor Arlindo Cruz, que morreu nesta sexta-feira (8/8) aos 66 anos, será velado neste sábado (9/8), às 18h, na quadra do Império Serrano, em Madureira, Zona Norte do Rio de Janeiro. O velório, segundo a agremiação, seguirá o formato de gurufim, tradição afro-brasileira que mistura música e bebida para aliviar o luto.

A cerimônia será aberta ao público até as 10h de domingo (10/8), com um momento reservado para familiares e amigos próximos. O sepultamento está previsto para domingo, às 11h, no Cemitério Jardim da Saudade, em Sulacap.

O que é o gurufim e como será usado no velório de Arlindo Cruz?

O gurufim é uma prática trazida por africanos escravizados ao Brasil. Trata-se de uma cerimônia fúnebre em que música e confraternização são usadas para celebrar a vida e amenizar a dor da perda.

Estado de saúde e morte de Arlindo Cruz

A morte foi confirmada pela esposa, Babi Cruz, no início da tarde de sexta-feira. O cantor estava internado desde abril no hospital Barra D’Or, na Zona Oeste do Rio, e faleceu por falência múltipla dos órgãos.

Arlindo vinha enfrentando problemas de saúde desde 2017, quando sofreu um acidente vascular cerebral hemorrágico. Desde então, lidava com sequelas, passava por internações e já não se apresentava mais.

“Ver meu pai sofrendo era pior”

O filho do sambista, Arlindinho, falou sobre o legado do pai e o sofrimento que acompanhou durante esses oito anos. “Foi um legado de respeito, entrega, amor. Ele me ensinou a amar. Sempre deu o máximo — tudo o que pudesse fazer de melhor, ele faria. Agora ele está descansando. Estava muito difícil para ele.”

Emocionado, Arlindinho contou que a dor de ver o pai debilitado era mais difícil que lidar com a perda. “Ver meu pai sofrendo era muito pior que qualquer coisa. Hoje é um dos dias mais leves. Ver meu pai vivo com dor era algo que me desmontava”, relatou.

Prefeitura faz homenagem no Parque Piedade

A Prefeitura do Rio decretou luto oficial de três dias e anunciou que o futuro Parque Piedade levará o nome de Arlindo Cruz. A homenagem foi publicada em edição extra do Diário Oficial.

Com previsão de inauguração até o fim do ano, o Parque Piedade Arlindo Cruz será construído em uma área de cerca de 18 mil m², onde funcionava a Universidade Gama Filho.

O espaço contará com:

Áreas de lazer

Centro cultural, esportivo e educacional

Parque infantil

Academia e aparelhos de ginástica

Campo de futebol

Parcão para pet

A decisão de batizar o parque com o nome de Arlindo Cruz reflete a forte ligação do artista com o subúrbio carioca.

