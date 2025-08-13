Roberta Miranda fala sobre bissexualidade e alfineta "cantores sertanejos enrustidos"

Aos 68 anos, Roberta Miranda, que recentemente revelou viver um romance com Daniel Torres, segurança e mecânico pernambucano de 24 anos, voltou a falar abertamente sobre sua orientação sexual.
Nas redes sociais, a cantora se reafirmou com orgulho como bissexual e disse que faz da própria vida o que deseja, sem se importar com julgamentos alheios. "Eu sou bi, ok? A vida é minha. Eu faço dela o que eu quiser. Você não paga as minhas contas, não sente a minha dor, não sente nada por mim. Eu sou bi, com muito orgulho."
No mesmo vídeo, Roberta não poupou críticas ao universo sertanejo, apontando que muitos artistas escondem sua sexualidade para atender expectativas sociais ou contratuais. Ela destacou que, mesmo com casamentos e filhos, "todo mundo sabe quem é quem", mas que a hipocrisia é comum no meio musical.
"As pessoas sabem quem é quem. Ficam quietos, fingem que acreditam, né? Claro que a gente entende que tem que constituir uma família, que tem que mostrar sua esposa, namorada. Quantos têm contrato aí só para dizerem quem é casado. Enfim, a vida de cada um, eu não estou nem aí. Mas acho o nosso mundo sertanejo muito hipócrita", afirmou a cantora.
A cantora também ressaltou que sua relação é transparente e que seu público, majoritariamente feminino, conhece a verdade sobre sua vida pessoal. Ela enfatizou que, ao contrário de outros, não se preocupa em seguir padrões impostos, valorizando a sinceridade em sua trajetória.
"No nosso meio tem muito. Eu não quero aqui falar, mas vocês não são bobinhos, né? Não adianta ter filhos, casar, mas todo mundo sabe quem é quem. Mas é o mundo sertanejo. Imagina que os gatinhos vão perder as mulheres como suas fãs. Não é mesmo, a hipocrisia? Que não é o meu caso. No meu caso, o meu grande público são mulheres", completou.
Com declarações diretas e sem rodeios, Roberta Miranda reforçou a importância de viver com autenticidade, desafiando convenções e a falsa imagem de perfeição que muitos sertanejos ainda mantêm.