Roberta Miranda fala sobre bissexualidade e alfineta "cantores sertanejos enrustidos"





Aos 68 anos, Roberta Miranda, que recentemente revelou viver um romance com Daniel Torres, segurança e mecânico pernambucano de 24 anos, voltou a falar abertamente sobre sua orientação sexual.

Nas redes sociais, a cantora se reafirmou com orgulho como bissexual e disse que faz da própria vida o que deseja, sem se importar com julgamentos alheios. "Eu sou bi, ok? A vida é minha. Eu faço dela o que eu quiser. Você não paga as minhas contas, não sente a minha dor, não sente nada por mim. Eu sou bi, com muito orgulho."

Leia também: SUS passa a oferecer camisinhas fina e texturizada para incentivar o uso

No mesmo vídeo, Roberta não poupou críticas ao universo sertanejo, apontando que muitos artistas escondem sua sexualidade para atender expectativas sociais ou contratuais. Ela destacou que, mesmo com casamentos e filhos, "todo mundo sabe quem é quem", mas que a hipocrisia é comum no meio musical.

"As pessoas sabem quem é quem. Ficam quietos, fingem que acreditam, né? Claro que a gente entende que tem que constituir uma família, que tem que mostrar sua esposa, namorada. Quantos têm contrato aí só para dizerem quem é casado. Enfim, a vida de cada um, eu não estou nem aí. Mas acho o nosso mundo sertanejo muito hipócrita", afirmou a cantora.

Leia também: Padilha divulga novas camisinhas do SUS em vídeo inspirado em Taylor Swift

A cantora também ressaltou que sua relação é transparente e que seu público, majoritariamente feminino, conhece a verdade sobre sua vida pessoal. Ela enfatizou que, ao contrário de outros, não se preocupa em seguir padrões impostos, valorizando a sinceridade em sua trajetória.

"No nosso meio tem muito. Eu não quero aqui falar, mas vocês não são bobinhos, né? Não adianta ter filhos, casar, mas todo mundo sabe quem é quem. Mas é o mundo sertanejo. Imagina que os gatinhos vão perder as mulheres como suas fãs. Não é mesmo, a hipocrisia? Que não é o meu caso. No meu caso, o meu grande público são mulheres", completou.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Com declarações diretas e sem rodeios, Roberta Miranda reforçou a importância de viver com autenticidade, desafiando convenções e a falsa imagem de perfeição que muitos sertanejos ainda mantêm.