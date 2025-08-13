Morre Nobuo Yamada, cantor de 'Os Cavaleiros do Zodíaco', aos 61 anos

NoB, cantor japonês conhecido por "Os Cavaleiros do Zodíaco", morre aos 61 anos após oito anos de batalha contra o câncer - (crédito: Reprodução )

O cantor japonês Nobuo Yamada, também conhecido como NoB morreu no último sábado, 9, aos 61 anos. A informação foi confirmada nesta quarta-feira, 13, em uma nota oficial divulgada pela sua produtora, a Mojost.

No Brasil, ele ficou famoso por ser a voz do tema de abertura do desenho Os Cavaleiros do Zodíaco, com a canção Pegasus Fantasy.

"Comunicamos que o artista NoB (Nobuo Yamada), que pertencia à nossa empresa, faleceu às 13:39 do dia 9 de agosto de 2025 devido a uma complicação de câncer de estômago, após ter sido hospitalizado", diz o texto.

A Mojost ainda informa que "o velório foi realizado de forma discreta, apenas com a presença da família" e avisa aos fãs para respeitar o luto da família. "Um evento de despedida para os fãs será planejado para uma data posterior. Os detalhes serão comunicados em breve", completa o comunicado.

Quem era Nobuo Yamada?

Segundo o comunicado, NoB estreou como cantor em 1984 como vocalista da banda MAKE-UP e, desde então, esteve ativo em diversas bandas e projetos, atuando como vocalista, letrista e compositor.

Ele também era a voz de Blue Forever, Never e diversas outra trilhas do famoso desenho. Nobuo ainda trabalhou em diversas canções para outros animes e séries de super-heróis.

Nobuo Yamada esteve no Brasil em diversas ocasiões, como lembrou a organização do evento Anime Friends. "NoB esteve presente em edições do Anime Friends - entre elas 2007, 2009, 2011, 2012, 2013, 2014 (inclusive com um show ao lado da Família Lima) e 2016 - momentos que ficaram guardados com muito carinho na memória dos fãs."

Oito anos atrás, o cantor foi diagnosticado com um câncer de estômago e, desde então, vinha lutando contra a doença com tratamentos de radioterapia e quimioterapia.

O comunicado ainda informa que, na época, os médicos deram apenas cinco anos de vida para o artista, mas ele sobreviveu oito anos. O último trabalho de Nobuo Yamada foi a música Rock Mújician NoB.