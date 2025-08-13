Padilha divulga novas camisinhas do SUS em vídeo inspirado em Taylor Swift

Alexandre Padilha usa paródia de Taylor Swift para anunciar novas camisinhas do SUS, combinando humor e informação sobre prevenção de ISTs - (crédito: Tânia Rêgo/Agência Brasil / Reprodução )

Swifter ou conectado com o público jovem? O Ministro da Saúde, Alexandre Padilha, usou as redes sociais nesta quarta-feira (13/8) para anunciar a adição das camisinhas fina e texturizada nas opções de prevenção gratuitas do SUS. O anúncio, no entanto, foi uma paródia da participação de Taylor Swift no podcast New Heights, onde a cantora anunciou o lançamento do novo álbum — The Life of a Showgirl.

Na entrevista, a cantora pop aparece com uma maleta gravada com suas iniciais, T.S., quando o disco é revelado. A cena é replicada por Padilha, que começa o vídeo declarando trazer o anúncio que está todo mundo esperando. “TS. Não de Taylor Swift. De texturizada e sensitive — as duas novas camisinhas do SUS”, introduz.

Com trilha sonora da loirinha, o ministro afirma ter novidades na playlist da prevenção. “E isso é muito importante, porque 60% da população adulta no Brasil não usa camisinha nas relações sexuais”, explica. “Então tudo que a gente puder colocar disponível no SUS para incentivar as pessoas a usar camisinha nós faremos, porque isso previne infecções sexualmente transmissíveis (ISTs).”

Padilha convida a população a se proteger sexualmente, aproveitando a gratuidade dos preservativos oferecidos nos postos de saúde e destacando a vida sem ISTs no Brasil. Segundo o Ministério da Saúde, tanto a camisinha fina quanto a texturizada oferecem a mesma eficácia de proteção que a versão tradicional. A diferença está na experiência: a fina reduz a espessura para aumentar a sensação de contato, enquanto a texturizada apresenta relevos projetados para intensificar o estímulo durante o sexo.

