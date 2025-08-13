Andressa Urach revela ranking de parceiros sexuais famosos





Andressa Urach participou do programa No Alvo, exibido pelo SBT na segunda-feira (11), e surpreendeu ao revelar quem considera seus melhores parceiros sexuais famosos. Ao ser desafiada pelo apresentador a montar um ranking, ela afirmou: "Cristiano, sem dúvida, é o número um. Cauã Reymond é o número dois, e depois dá para colocar os outros abaixo". Entre os nomes citados por ela, também estão Neymar, Lucas Lucco e Léo Santana.

Durante a conversa, a ex-modelo falou sobre inimizades e rivalidades que já enfrentou na carreira, mas preferiu não citar nomes. "Eu gosto de falar mal de mim, não dos outros. No passado, eu brigava muito, hoje eu prezo pela paz", declarou, afirmando que adota uma postura mais tranquila atualmente.

Leia também: SUS passa a oferecer camisinhas fina e texturizada para incentivar o uso

Urach também explicou os motivos que a levaram a se desligar da Igreja Universal do Reino de Deus, instituição onde chegou a se batizar. Segundo ela, teria percebido "desvios de verbas" e uso inadequado de dízimos e ofertas. "O ser humano prega uma coisa e vive outra. A falta de temor com as coisas de Deus me deu nojo desse CNPJ que se chama igreja", afirmou.

Apesar das críticas a práticas religiosas rígidas, ela garante que mantém sua fé. "Tem muita gente que se afastou de Deus por causa de opressões religiosas. Infelizmente, os religiosos julgam muito os gays", disse. Urach reforçou que não pretende fundar sua própria igreja, mas seguirá sua missão espiritual: "Talvez seja a pior das pecadoras, mas Ele me deu essa misericórdia".

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular



