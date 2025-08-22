Morador do DF é o vencedor do 'Chef de alto nível' da Rede Globo

O cozinheiro Luiz Lira, morador do Distrito Federal, venceu a primeira edição do reality show Chef de alto nível da TV Globo. O último episódio da temporada que consagrou o chef como primeiro campeão do programa foi ao ar na noite de quinta-feira (21/8).
Luiz, que venceu com unanimidade dos votos, vai receber um prêmio de R$ 500 mil e mentoria com os jurados do programa Alex Atala, Jefferson Rueda e Renata Vanzetto.
O chef de 35 anos é consultor técnico de gastronomia, tem uma vasta experiência na área, com atuação ao lado de chefs renomados e em cozinhas do Brasil, Espanha e França.
*Estagiária sob supervisão de Pedro Grigori
Por Ana Luiza Dutra
postado em 22/08/2025 21:13