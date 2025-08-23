Vera Fischer diz que sofreu preconceito por ser bonita: "Invejada"





A atriz Vera Fischer fez uma reflexão sobre sua carreira e revelou que enfrentou barreiras no início de sua trajetória artística. Aos 72 anos, ela contou em entrevista ao Encontro com Patrícia Poeta que foi alvo de preconceito por causa da aparência. "Eu era invejada por um lado e cobiçada por outro", disse, ao lembrar do machismo e da rivalidade feminina que marcaram seus primeiros passos na televisão.

Antes de conquistar espaço como atriz, Vera ganhou notoriedade nos concursos de beleza. Eleita Miss Blumenau, Miss Santa Catarina e Miss Brasil, passou a chamar a atenção de produtores de TV na década de 1970. Sua estreia na Globo ocorreu em 1976, e logo vieram papéis de destaque. "Logo na segunda novela já fui protagonista, e continuei pegando trabalhos gloriosos, com escritores e diretores maravilhosos", contou.

A artista também destacou que, mesmo para o público mais jovem, sua trajetória permanece reconhecida. "As pessoas podem me ver no teatro, mas também sabem quem é Vera Fischer e o que eu fiz", afirmou, reforçando o legado construído em décadas de carreira.

Com quase cinquenta anos de atuação, Vera Fischer acumula sucessos em novelas, cinema e teatro. Entre seus trabalhos mais marcantes, estão Mandala (1987), O Rei do Gado (1996), Laços de Família (2000) e O Clone (2001).