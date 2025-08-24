Cesar Tralli revela que proíbe a filha com Ticiane Pinheiro de usar celular





César Tralli abriu o jogo em torno dos desafios de cuidar da sua filha, Manuella, de 6 anos, fruto do atual casamento com Ticiane Pinheiro – que também é mãe de Rafaella Justus, de 16.

Em entrevista ao jornal Extra, o âncora do Jornal Hoje revelou que, por se inspirar na própria infância, busca educar a filha longe do computador, celular e tablet. "É mais desafiador ser pai do que jornalista, sabia? Amo meu trabalho e sou muito focado, mas ele me consome muito. Meu grande desafio é fazer do tempo livre um benefício para a família", disse.

"Procuro fazer Manu sair das telas e viver uma infância como eu vivia, quando morava em Santo Amaro (SP). Ficava na rua, jogava futebol, brincava de pega-pega, carrinho de rolimã, empinava pipa", declarou César Tralli. Além disto, o jornalista contou que não permite que a herdeira utilize telas durante a semana, e que aproveite com brincadeiras.

"Não chega nem perto"

"Durante a semana, é totalmente proibido. Ela não chega nem perto de celular, tablet… No fim de semana, é uma hora no sábado e uma hora no domingo. O tablet dela é ultra controlado pela gente. Não espero dar um celular tão cedo. Quando dá, a gente junta os amiguinhos dela para brincar. Brincamos de boneca com ela", explicou o apresentador.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular