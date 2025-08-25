Morre ator Jerry Adler, de "Família Soprano", aos 96 anos

O ator americano Jerry Adler, conhecido pelo papel de Herman "Hesh" Rabkin na série Família Soprano, morreu no sábado (23/8), aos 96 anos. A causa da morte não foi divulgada. À Fox News e à agência Associated Press, a família informou que Adler "morreu pacificamente enquanto dormia".
Amigo próximo do ator, Frank J. Reilly prestou homenagem nas redes sociais, publicando fotos e uma mensagem no X (antigo Twitter): “O grande ator, meu amigo Jerry Adler, faleceu hoje aos 96 anos. Vocês o conhecem por um de seus papéis icônicos, em muitas de suas participações especiais. Nada mal para um cara que só começou a atuar aos 65 anos.”
The great actor, my friend Jerry Adler died today at the age of 96. You know him from one of his iconic roles had from many of his guest appearances. Not bad for a guy who didn’t start acting until he was 65. Check out his IMDb page. https://t.co/BeOLeEliOb pic.twitter.com/fnbB8soWy4— Frank J. Reilly ???? (@FrankJReilly1) August 23, 2025
Nascido em uma família com fortes raízes no teatro judaico e iídiche, Adler teve o teatro como parte de sua formação. Seu pai, Philip Adler, foi gerente geral do histórico Group Theatre e de diversas produções da Broadway. Já sua prima, Stella Adler, tornou-se uma das mais influentes professoras de atuação do século 20.
Apesar de ter iniciado sua carreira como ator somente aos 60 anos, Adler já havia acumulado uma sólida trajetória nos bastidores da Broadway, com mais de 50 produções no currículo — atuando como gerente de palco, produtor e diretor.
Nos anos 1990, começou a aparecer com frequência em papéis na televisão. Sua estreia como ator ocorreu em Northern Exposure, série escrita por David Chase, criador de Família Soprano, que mais tarde lhe daria seu papel mais memorável. Adler também integrou o elenco de The Good Wife.