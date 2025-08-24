Felca recomenda livros que inspiraram vídeo sobre adultização infantil

O influenciador digital Felipe Bressanim Pereira, conhecido como Felca, participou do Fantástico no último domingo (17/8) para comentar sobre a repercussão do vídeo de denúncias Adultização — cujo conteúdo mobilizou milhões de brasileiros a debater sobre a exposição infantil nas redes sociais.
Durante a entrevista, Felca aproveitou para recomendar alguns livros que já leu e desencadearam um pensamento crítico no criador de conteúdo. As reflexões propostas nas obras literárias o motivaram a produzir o vídeo que já soma mais de 48 milhões de visualizações no YouTube.
Confira os livros que compõem a estante de Felca:
Biblioteca Nietzsche
O box reúne quatro clássicos escritos por Friedrich Nietzsche (1844 – 1900), filósofo alemão conhecido por críticas à religião, moral e cultura contemporânea. São elas Assim Falou Zaratustra, Além do Bem e do Mal, Crepúsculo dos Ídolos e O Anticristo.
A Vida Intelectual e a Arte e a Moral
Os livros são de autoria de Antonin-Gilbert Sertillanges (1863 –1948), filósofo e teólogo francês. Publicados em 1920, A Vida Intelectual e A Arte e a Moral aparecem reunidos, formando uma obra que se tornou referência. Descrito como um verdadeiro manual para quem deseja trilhar o caminho do pensamento, o trabalho oferece orientações práticas de estudo e indica os meios mais sólidos para a busca da verdade.
Ser e Tempo
Escrito por Martin Heidegger (1889 –1976), filósofo alemão, o livro é considerado um clássico fundamental para quem busca compreender o ser humano em sua totalidade. Publicada em 1927, a obra foi redigida em pouco tempo e permaneceu inacabada, mas ainda assim tornou-se um dos marcos centrais do pensamento do século XX.
O Homem e seus Símbolos
De autoria de Carl Jung (1875 – 1961), psiquiatra e psicoterapeuta suíço criador da psicologia analítica, o livro explora a força dos símbolos como chave para decifrar a linguagem do inconsciente. Segundo avaliação da Folha de S. Paulo, ao investigar seu próprio mundo interno e o de seus pacientes, Jung recuperou o simbolismo humano presente nas religiões, tradições místicas e correntes filosóficas.
O Desespero Humano
Escrito por Søren Kierkegaard (1813 – 1855), filósofo e teólogo dinamarquês, o livro analisa o desejo do homem de compreender Deus e as tentativas humanas de enfrentar a questão da imortalidade. Reconhecido como um clássico do existencialismo e da teologia moderna, o autor traça um caminho para investigar os “como” e “porquês” da existência humana.
Dopamina: A Molécula do Desejo
Entre obras atuais, Felca mergulhou em um estudo sobre a substância química capaz de moldar o cérebro e direcionar os impulsos humanos. A reflexão veio a partir do best-seller assinado pelos norte-americanos Daniel Z. Lieberman e Michael E. Long, lançado no Brasil em 2023.
