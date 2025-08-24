Felca recomenda livros que inspiraram vídeo sobre adultização infantil

O influenciador digital Felipe Bressanim Pereira, conhecido como Felca, participou do Fantástico no último domingo (17/8) para comentar sobre a repercussão do vídeo de denúncias Adultização — cujo conteúdo mobilizou milhões de brasileiros a debater sobre a exposição infantil nas redes sociais.

Durante a entrevista, Felca aproveitou para recomendar alguns livros que já leu e desencadearam um pensamento crítico no criador de conteúdo. As reflexões propostas nas obras literárias o motivaram a produzir o vídeo que já soma mais de 48 milhões de visualizações no YouTube.

Confira os livros que compõem a estante de Felca:

Biblioteca Nietzsche

O box reúne quatro clássicos escritos por Friedrich Nietzsche (1844 – 1900), filósofo alemão conhecido por críticas à religião, moral e cultura contemporânea. São elas Assim Falou Zaratustra, Além do Bem e do Mal, Crepúsculo dos Ídolos e O Anticristo.

A Vida Intelectual e a Arte e a Moral

Os livros são de autoria de Antonin-Gilbert Sertillanges (1863 –1948), filósofo e teólogo francês. Publicados em 1920, A Vida Intelectual e A Arte e a Moral aparecem reunidos, formando uma obra que se tornou referência. Descrito como um verdadeiro manual para quem deseja trilhar o caminho do pensamento, o trabalho oferece orientações práticas de estudo e indica os meios mais sólidos para a busca da verdade.

Leia também: Felca reflete sobre força de vídeo sobre adultização na sociedade e desabafa

Ser e Tempo

Escrito por Martin Heidegger (1889 –1976), filósofo alemão, o livro é considerado um clássico fundamental para quem busca compreender o ser humano em sua totalidade. Publicada em 1927, a obra foi redigida em pouco tempo e permaneceu inacabada, mas ainda assim tornou-se um dos marcos centrais do pensamento do século XX.

O Homem e seus Símbolos

De autoria de Carl Jung (1875 – 1961), psiquiatra e psicoterapeuta suíço criador da psicologia analítica, o livro explora a força dos símbolos como chave para decifrar a linguagem do inconsciente. Segundo avaliação da Folha de S. Paulo, ao investigar seu próprio mundo interno e o de seus pacientes, Jung recuperou o simbolismo humano presente nas religiões, tradições místicas e correntes filosóficas.

O Desespero Humano

Escrito por Søren Kierkegaard (1813 – 1855), filósofo e teólogo dinamarquês, o livro analisa o desejo do homem de compreender Deus e as tentativas humanas de enfrentar a questão da imortalidade. Reconhecido como um clássico do existencialismo e da teologia moderna, o autor traça um caminho para investigar os “como” e “porquês” da existência humana.

Dopamina: A Molécula do Desejo

Entre obras atuais, Felca mergulhou em um estudo sobre a substância química capaz de moldar o cérebro e direcionar os impulsos humanos. A reflexão veio a partir do best-seller assinado pelos norte-americanos Daniel Z. Lieberman e Michael E. Long, lançado no Brasil em 2023.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Saiba Mais Diversão e Arte O passeio de Jaguar em Brasília

O passeio de Jaguar em Brasília Diversão e Arte Morre o cartunista Jaguar, aos 93 anos

Morre o cartunista Jaguar, aos 93 anos Diversão e Arte O 'álbum novo' de cantora folk que nem ela conhecia – criado com inteligência artificial

O 'álbum novo' de cantora folk que nem ela conhecia – criado com inteligência artificial Diversão e Arte Paola Carosella se pronuncia sobre polêmica com Blogueirinha: "Quais são os limites do humor?"

Paola Carosella se pronuncia sobre polêmica com Blogueirinha: "Quais são os limites do humor?" Diversão e Arte Vera Fischer diz que sofreu preconceito por ser bonita: "Invejada"

Vera Fischer diz que sofreu preconceito por ser bonita: "Invejada" Diversão e Arte Maya Massafera revela desejo de engravidar e diz quanto já gastou em cirurgias