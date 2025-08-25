Dublador de Chapolin morre aos 52 anos no Rio de Janeiro

O dublador e diretor de dublagens Flávio Back, conhecido por dar voz a personagens de séries como Chapolin, Ben 10, Game of Thrones e Emily em Paris, morreu aos 52 anos neste domingo (24/8), no Rio de Janeiro, em decorrência de complicações da diabetes. A informação foi confirmada nesta segunda-feira (25/8) pela Associação Brasileira de Dubladores.

Back estava internado no Hospital Casa de Portugal, onde tratava uma celulite bacteriana. Ao longo da carreira, marcou gerações de fãs com vozes icônicas, entre elas o personagem XLR8, de Ben 10, considerado por ele um divisor de águas na profissão. Nos episódios de Chapolin disponíveis em plataformas de streaming como Prime Video, Netflix e Globoplay, dublou personagens de Carlos Villagrán.



Amigos e colegas lamentaram a perda. O ator Christiano Torreão descreveu Flávio como alguém de "alegria contagiante", enquanto a atriz e dubladora Mariangela Cantú destacou a generosidade e importância na formação de novos profissionais da área.

(Confira o último post de Flávio, há 1 semana):

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Flavio Back (@flaviobackoficial)