InícioDiversão e Arte
ENTRETENIMENTO

Guerreiras do K-Pop: como o filme da Netflix virou a febre do ano no cinema e na música

Filme foi assistido 210 milhões de vezes em três meses na Netflix. No Spotify, as sete músicas da trilha sonora já receberam mais de 1,7 bilhão de reproduções 

'Guerreiras do K-Pop' está disponível na Netflix - (crédito: Reprodução/YouTube/@NetflixBrasil)
'Guerreiras do K-Pop' está disponível na Netflix - (crédito: Reprodução/YouTube/@NetflixBrasil)

O filme Guerreiras do K-pop, lançado no mês de junho pela Netflix, tornou-se um dos maiores fenômenos globais de 2025. O longa virou a animação mais assistida na história da plataforma, com mais de 210 milhões de visualizações em três meses, e a trilha sonora é uma febre no mundo todo. 

A música Golden, que faz parte do filme, ocupa a primeira colocação no ranking global do Spotify há cerca de um mês, com mais de 8 milhões de reproduções diárias. Além disso, as faixas Soda Pop, Your Idol, How It's Done e What It Sounds Like também se encontram entre as 10 mais ouvidas no mundo na principal plataforma de música do mundo. 

Mas sobre o que é o filme e o que explica o sucesso estrondoso? 

Guerreiras do K-pop conta a história de três amigas, Mira, Rumi e Zoey, que fazem parte do grupo musical feminino Huntr/x, que na animação é uma das bandas mais famosas do mundo. Quando não estão se apresentando, as personagens lutam contra demônios que buscam dominar o mundo.

A reviravolta da história ocorre quando um outra banda de kpop, chamada Saja Boys, que é formada por demônios disfarçados, começa a ganhar destaque na cena musical, mas tudo não passa de um plano para dominar o mundo. 

O longa é dirigido pela sul-coreana Maggie Kang e o americano Chris Appelhans, mostrando uma clara união das culturas que são a base do k-pop. O sucesso da obra também pode ser explicado por retratar bem o universo do K-Pop — com direito a lightsticks, paradas musicais, referências a doramas, competições entre idols e até mesmo uma participação do Twice, um dos grupos mais famosos do gênero.  

A animação conta com as coreografias tradicionais dos clipes de K-Pop, com os "shipps" entre idols e personagens carismáticos que ganharam o coração dos fãs. 

No entanto, o maior sucesso de Guerreiras do K-pop é a trilha sonoraEm apenas três meses, as sete músicas originais do filme já foram ouvidas mais de 1,7 bilhão de vezes apenas no Spotify.

No topo das paradas musicais e no cinema

Nesta segunda-feira (25/8), o filme quebrou dois recordes na Billboard Hot 100, a parada musicais mais importante do mundo. Além de Golden ter atingido o primeiro lugar, outras três faixas ocuparam posições no top 10, fazendo a trilha sonora bater o recorde dos clássicos Falando de Amor (1995) e Os Embalos de Sábado à Noite (1977), que colocaram três músicas entre as mais ouvidas. 

Com o sucesso do filme, produzido pela Sony Pictures e distribuído pela Netflix, os estúdios decidiram lançar o longa nas salas de cinema dos Estados Unidos — o que faz o filme ser elegível para o Oscar de 2026. Lançado em 1700 salas, o filme arrecadou US$ 18 milhões no primeiro fim de semana, tornando-se o primeiro filme da Netflix a alcançar o topo da bilheteria dos cinemas. 

Saiba Mais

*Estagiário sob supervisão de ...

Júlio Noronha*

Estudante de jornalismo no Centro Universitário Iesb, é estagiário do site do Correio Braziliense.

Pedro Grigori

Subeditor do Correio Braziliense

Trabalhou por quatro anos com reportagens investigativas de política e meio ambiente na Agência Pública. Ganhador do Prêmio CNT de Jornalismo em 2018 e 2023, e com menções honrosas no Prêmio da OMS/ICFJ, Prêmio Caesari, Prêmio de Direitos Humanos e CNH In

Por Júlio Noronha* e Pedro Grigori
postado em 25/08/2025 19:28
x