Guerreiras do K-Pop: como o filme da Netflix virou a febre do ano no cinema e na música

O filme Guerreiras do K-pop, lançado no mês de junho pela Netflix, tornou-se um dos maiores fenômenos globais de 2025. O longa virou a animação mais assistida na história da plataforma, com mais de 210 milhões de visualizações em três meses, e a trilha sonora é uma febre no mundo todo.

A música Golden, que faz parte do filme, ocupa a primeira colocação no ranking global do Spotify há cerca de um mês, com mais de 8 milhões de reproduções diárias. Além disso, as faixas Soda Pop, Your Idol, How It's Done e What It Sounds Like também se encontram entre as 10 mais ouvidas no mundo na principal plataforma de música do mundo.

Mas sobre o que é o filme e o que explica o sucesso estrondoso?

Guerreiras do K-pop conta a história de três amigas, Mira, Rumi e Zoey, que fazem parte do grupo musical feminino Huntr/x, que na animação é uma das bandas mais famosas do mundo. Quando não estão se apresentando, as personagens lutam contra demônios que buscam dominar o mundo.

A reviravolta da história ocorre quando um outra banda de kpop, chamada Saja Boys, que é formada por demônios disfarçados, começa a ganhar destaque na cena musical, mas tudo não passa de um plano para dominar o mundo.

O longa é dirigido pela sul-coreana Maggie Kang e o americano Chris Appelhans, mostrando uma clara união das culturas que são a base do k-pop. O sucesso da obra também pode ser explicado por retratar bem o universo do K-Pop — com direito a lightsticks, paradas musicais, referências a doramas, competições entre idols e até mesmo uma participação do Twice, um dos grupos mais famosos do gênero.

A animação conta com as coreografias tradicionais dos clipes de K-Pop, com os "shipps" entre idols e personagens carismáticos que ganharam o coração dos fãs.

No entanto, o maior sucesso de Guerreiras do K-pop é a trilha sonora. Em apenas três meses, as sete músicas originais do filme já foram ouvidas mais de 1,7 bilhão de vezes apenas no Spotify.

No topo das paradas musicais e no cinema

Nesta segunda-feira (25/8), o filme quebrou dois recordes na Billboard Hot 100, a parada musicais mais importante do mundo. Além de Golden ter atingido o primeiro lugar, outras três faixas ocuparam posições no top 10, fazendo a trilha sonora bater o recorde dos clássicos Falando de Amor (1995) e Os Embalos de Sábado à Noite (1977), que colocaram três músicas entre as mais ouvidas.

Com o sucesso do filme, produzido pela Sony Pictures e distribuído pela Netflix, os estúdios decidiram lançar o longa nas salas de cinema dos Estados Unidos — o que faz o filme ser elegível para o Oscar de 2026. Lançado em 1700 salas, o filme arrecadou US$ 18 milhões no primeiro fim de semana, tornando-se o primeiro filme da Netflix a alcançar o topo da bilheteria dos cinemas.

