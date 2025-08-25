Morre guitarrista da banda Blitz, Rogério Meanda, aos 61 anos

Em outro post, o conjunto também informou detalhes sobre o velório e o enterro de Rogério - (crédito: Reprodução / Instagram)

Morreu, nesta segunda-feira (25/8), o guitarrista da banda de rock brasileira Blitz, Rogério Meanda, aos 61 anos de idade. A morte foi confirmada pelo próprio conjunto nas redes sociais. Ainda não há informações sobre a causa.

"É com profundo pesar que comunicamos o falecimento do nosso irmão e guitarrista Rogério Meanda. Rogério foi parte essencial da história da Blitz e da vida de todos nós. Neste momento de dor, pedimos respeito e privacidade para a família, amigos e integrantes da banda", escreveu a Blitz, em uma postagem.

Em outro post, o conjunto também informou detalhes sobre o velório e o enterro de Rogério, que acontecem a partir das 14h desta terça-feira (26/8), no Cemitério de São João Batista, em Botafogo, no Rio de Janeiro.

"Agradecemos a todos que puderem comparecer para prestar suas homenagens e se despedir. Pedimos que, neste momento, todos lembrem dele com o mesmo respeito e admiração que ele sempre inspirou. Agora é a hora de você brilhar em outro palco, Rogério. Sua ausência será sentida. Obrigado por tudo", escreveu a banda.

Nos comentários das publicações, diversos artistas, assim como outras bandas, lamentaram a morte do guitarrista. "Meus sentimentos a família Blitz! Grande guitarrista e amigo querido, fizemos vários shows juntos, era um cara engraçado e amigão! Lamento!", disse o cantor e tecladista Flávio Venturini.

"Ah não, Rogerinho! Tô sem palavras", lamentou o cantor Milton Guedes. "Meus sentimentos", colocou Luiz Caldas, conhecido como precursor do Axé no Brasil. "Nossos sentimentos", afirmou a banda Barão Vermelho, da qual Cazuza fazia parte.

Além do Blitz, Meanda também somou vivências na música com Cazuza. Juntos, compuseram canções como "Nosso amor a gente inventa", "Medieval II" e "Só se sor à dois".