Val Marchiori anuncia diagnóstico de câncer de mama

A socialite e empresária Val Marchiori, 50 anos, anunciou nesta terça-feira (26/8) que foi diagnosticada com câncer de mama. Em um vídeo publicado no Instagram, ela se emocionou ao relatar o impacto da notícia e aproveitou para fazer um apelo às mulheres sobre a importância dos exames preventivos.

"Quando a gente recebe a notícia que tem um câncer, parece que o mundo está acabando. Só essa palavra derruba com tudo”, disse Val, com a voz embargada. Ela contou que demorou a realizar a mamografia por medo do exame e se culpou por isso. "Se eu já tivesse feito, de repente, já poderia… enfim. Muito difícil", desabafou.

A empresária explicou que a mamografia revelou um nódulo suspeito na mama direita, que foi confirmado como tumor maligno após biópsia. "Hoje, infelizmente, saiu o resultado que é um câncer de mama", afirmou.

Mesmo diante do diagnóstico, ela ressaltou a confiança na recuperação. "Mas eu tenho fé em Deus que vai dar tudo certo. E essa é a minha mensagem: mulheres, não deixem de fazer mamografia. Não deixem de fazer por medo. Porque quando a gente faz antes, já consegue resolver. Eu deixei para depois e fui fazer só agora. É um alerta para vocês."

Ao final do vídeo, ela agradeceu o apoio recebido de seguidores e amigos, mas afirmou que, neste momento, prefere se recolher. "Quero ficar quietinha", concluiu.