SAÚDE

Val Marchiori anuncia diagnóstico de câncer de mama

Aos 50 anos, socialite compartilhou notícia em vídeo emocionado nas redes sociais e pediu que mulheres não deixem de realizar exames preventivos por medo

Val afirma que câncer foi detectado por uma mamografia - (crédito: Reprodução/Instagram)
A socialite e empresária Val Marchiori, 50 anos, anunciou nesta terça-feira (26/8) que foi diagnosticada com câncer de mama. Em um vídeo publicado no Instagram, ela se emocionou ao relatar o impacto da notícia e aproveitou para fazer um apelo às mulheres sobre a importância dos exames preventivos.

"Quando a gente recebe a notícia que tem um câncer, parece que o mundo está acabando. Só essa palavra derruba com tudo”, disse Val, com a voz embargada. Ela contou que demorou a realizar a mamografia por medo do exame e se culpou por isso. "Se eu já tivesse feito, de repente, já poderia… enfim. Muito difícil", desabafou.

A empresária explicou que a mamografia revelou um nódulo suspeito na mama direita, que foi confirmado como tumor maligno após biópsia. "Hoje, infelizmente, saiu o resultado que é um câncer de mama", afirmou.

 
 
 
Mesmo diante do diagnóstico, ela ressaltou a confiança na recuperação. "Mas eu tenho fé em Deus que vai dar tudo certo. E essa é a minha mensagem: mulheres, não deixem de fazer mamografia. Não deixem de fazer por medo. Porque quando a gente faz antes, já consegue resolver. Eu deixei para depois e fui fazer só agora. É um alerta para vocês."

Ao final do vídeo, ela agradeceu o apoio recebido de seguidores e amigos, mas afirmou que, neste momento, prefere se recolher. "Quero ficar quietinha", concluiu.

 

Giovanna Sfalsin

Repórter

Graduanda de Jornalismo no Centro Universitário IESB, com experiência na editoria de Cidades do Correio Braziliense e em assessoria de imprensa. Atualmente, repórter do CB-Online

Por Giovanna Sfalsin
postado em 26/08/2025 23:15
