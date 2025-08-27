Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para esta quarta-feira (27/8)

DESTINO E LIVRE ARBÍTRIO

Data estelar: Vênus e Plutão em oposição.



A Lua cresce Vazia em Libra o dia inteiro e a oposição de Vênus e Plutão não torna o momento mais aprazível tampouco, portanto, a consciência fica com o ônus de deslizar inerte na direção do mau humor, ou de se armar de boa vontade para, apesar dos perrengues que pipocarem, ter presença de espírito e bom humor para dar risada das trapalhadas.



Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Nunca teremos uma resposta definitiva para o dilema de se está tudo escrito ou de se há uma margem de manobra para, livremente, decidirmos o rumo das coisas, porém, mesmo sem a resposta definitiva temos o dia a dia, nosso campo de batalha para comprovarmos que a consciência tem de se haver com as duas direções o tempo inteiro, e de que o aparente destino nos engole na mesma medida em que não assumimos presença de espírito suficiente para o contrariar.

































ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4):

Lidar com certas pessoas pode ser arriscado e estressante, porém, como isso não pode ser evitado, melhor você fazer das tripas coração e seguir em frente com seus intuitos, se preparando para os conflitos que surgirem.

TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5):

Ainda que você ande com cuidado e tentando manter tudo sob domínio, sua alma reconhece que seria impossível controlar todas as variáveis envolvidas nesta parte do caminho. Isso não é algo negativo em si mesmo.

GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6):

Seus convencimentos iluminam o caminho, mas precisam ser monitorados para que sua alma não caia na armadilha de pensar que já entendeu tudo, porque ainda é mais o que você desconhece do que o que você sabe.

CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7):

Você continue em frente com seus planos, mas entenda que o cenário do mundo anda tão de ponta-cabeça que, às vezes, a lógica de seus planos não vai dar bons resultados, apesar de serem os melhores possíveis.

LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8):

Para conduzir as coisas ao destino desejável, você precisará ser mais firme do que o habitual ao lidar com as exigências que as pessoas fazem, não para deixar de as atender, mas para que não sejam em detrimento seu.

VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9):

Preocupar-se com a saúde pareceria ser um movimento sensato, porém, há de ser dosado com sabedoria, porque a tendência de achar pêlo em ovo está presente. A saúde não precisa de preocupação, apenas de cuidado.

LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10):

Seguindo pelo caminho da retidão, você não precisa se preocupar com nada, mesmo que momentaneamente pareça que tudo se volta contra você. As concessões que anda fazendo trarão bons resultados, você comprovará.

ESCORPIÃO (nascimento entre 23/9 a 21/11):

Está tudo muito mais certo do que parece, porque sua alma anda se enganando a respeito do que acontece, prestando atenção a alguns medos antigos, que se atualizaram, mas que não vão necessariamente acontecer.

SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12):

Estando tudo bastante certo, você precisa tomar cuidado com a maneira que comunica suas pretensões e ideias, porque às vezes sua alma é incisiva demais e isso parece ofensivo e agressivo para as pessoas.

CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1):

Ainda que você faça tudo direito, o mundo continua todo errado e isso afeta seus planos e movimentos. É só levar isso em conta para dosar melhor a força com que você faz as coisas acontecerem. Tudo em sua medida.

AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2):

Essas pessoas difíceis com que você precisa tratar não são intratáveis, mas precisam ser administradas com o cuidado de você não fazer concessões demais, em busca de reconhecimento e valor. Cada coisa em seu lugar.

PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3):

Todos os medos que pareciam ter sido superados com o amadurecimento, de vez em quando se atualizam, como se nunca tivessem saído de cena. Não importa, trate seus medos tão mal quanto esses tratam você.