Deborah Secco explica como divórcio afetou a filha: ‘Se isolou’





A atriz Deborah Secco, de 45 anos, compartilhou como sua separação afetou a filha Maria Flor, de oito anos. No podcast Mil e Uma Tretas, ela afirmou que "A Maria, com a minha separação, ela se isolou. Então, a gente teve que correr atrás desse social na escola".

Ela se surpreendeu com a importância do convívio entre as crianças nessa fase. "Foi um movimento muito grande para [recuperar] esse social que é tão ativo aos oito anos. Eu não sabia que era tanto".

Deborah explicou que liberou o uso de eletrônicos para a filha, justamente para evitar exclusão social: "Se ela é a única que não pertence… tirar não é uma possibilidade".

Atenta ao ambiente virtual, ela valoriza saber quem são as amigas de Maria Flor e expressou o desejo de ser querida por elas: "Eu quero ser a tia mais legal para todas as amigas".