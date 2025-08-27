Verenilde Pereira lança 'Um rio sem fim' nesta quarta na Livraria do Chico

Autora Verenilde Pereiora estará na Livraria do Chico nesta quarta-feira (27/8) para relançamento de livro - (crédito: Divulgação)

Nesta quarta-feira (27/8), a partir das 17h, será realizada, na Livraria do Chico, na Universidade de Brasília, o relançamento do livro Um rio sem fim, de Verenilde Pereira. O evento terá a presença da autora, que fará sessão de autógrafos. O livro, publicado pela primeira vez em 1998, ganhou nova edição da Alfaguara e foi destaque na Flip 2025.

O romance foi publicado pela primeira vez, de maneira independente, no ano de 1998. O livro então permaneceu esquecido por mais de duas décadas. Em 2022, o pesquisador Rodrigo Simon redescobriu a obra e publicou um artigo sobre ela. O artigo rendeu visibilidade ao livro e Verenilde reeditou o romance em julho de 2025.

A obra narra histórias que se passam às margens do Rio Negro. Temas como a violência sofrida por povos indígenas, negros e mulheres no final do século 20 são abordados pela autora ao longo do enredo. Além do lançamento, a autora estará presente no local e participará de um bate-papo. Verenilde falará sobre a trajetória na literatura, sobre literatura, resistência e a força das narrativas.

Serviço

Lançamento do livro Um Rio Sem Fim

De Verenilde S. Pereira. Alfaguara, 180 páginas. R$ 79,90. Lançamento nesta quarta-feira (27/8), a partir das 17h, na Livraria do Chico (ICC Norte da UnB, Campus Darcy Ribeiro). Entrada gratuita.