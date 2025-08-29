Ex-BBB celebra resultado de transplante capilar





Gustavo Marsengo, de 35 anos, mostrou nas redes sociais o resultado de seu transplante capilar meses após o procedimento.

O ex-BBB publicou nos Stories fotos do antes e depois e afirmou: "Nove meses atrás, um calvo morria para que um novo homem pudesse nascer". Além do cabelo, ele realizou harmonização facial.

A cirurgia foi realizada pela cirurgiã plástica Cintia Carvalho, que detalhou: "Foram mais de 17 mil fios transplantados em um único dia, planejados para garantir naturalidade". Agora, faltando pouco para o casamento, ele está mais do que preparado para subir ao altar com confiança, disse a médica. Gustavo e Laís Caldas começaram o romance dentro do BBB e seguem juntos.

O casal oficializou a união no civil em fevereiro, em São Paulo, e se prepara para a cerimônia religiosa em 24 de setembro, em São José do Rio Preto.

