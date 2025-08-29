João Silva celebra retorno de Faustão para casa e fala da recuperação do pai





João Silva marcou presença na festa pré-Carnaval na Marquês de Sapucaí, na última quinta-feira (28), e conversou com o portal LeoDias sobre a alta hospitalar de Faustão, que ficou três meses internado e realizou novos transplantes.

O apresentador descreveu a emoção ao receber a notícia: "Eu sabia que tava chegando a data, mas, de verdade, ontem falaram que talvez amanhã e eu acordei, fui pra uma reunião direto e no meio da reunião, quando pego o celular…recebo a mensagem no grupo da família. Foi muito especial. O tempo que ele ficou no hospital dessa vez, de todas que ele internou, é algo que nunca mais quero ver ele no hospital", revelou.

João destacou a alegria de ter o pai em casa: "Ter ele em casa é uma alegria danada, é felicidade, não tem muito o que explicar em palavras porque é algo que você espera por muito tempo e de fato concretiza e você até demora pra digerir tudo isso de uma forma positiva. A gente ficou lá trocando ideia e tudo, foi maravilhoso. Já tava com esse espírito dentro do hospital logo depois que tudo deu certo, mas agora em casa é outra energia", afirmou.

Ele ainda ressaltou a importância dos cuidados contínuos com a saúde: "A recuperação vai muito melhor, tá num ambiente de conforto, muda tudo. Os cuidados agora são pro resto da vida. Inclusive, foi uma lição pra mim, pros meus irmãos, pra quem pode acompanhar o quanto a gente tem que cuidar da nossa saúde e mais do que nunca ele que passou por tudo isso tem que tá de olho sempre, mas é isso, é você tá se cuidando pra viver com muita alegria", completou.