MC Mirella explica acordo inusitado em relacionamento com Dynho Alves

MC Mirella, de 27 anos, abriu o jogo sobre seu relacionamento com Dynho Alves

MC Mirella explica acordo inusitado em relacionamento com Dynho Alves - (crédito: Observatorio dos Famosos)

MC Mirella, de 27 anos, abriu o jogo sobre seu relacionamento com Dynho Alves, pai de sua filha Serena, durante entrevista aos influenciadores Rico Melquiades e Apoline. A cantora explicou que o casal mantém um acordo inusitado, no qual ambos podem manifestar interesse em outras pessoas, desde que haja conversa prévia e consentimento mútuo.

"O meu relacionamento com o Dynho é acordado. Se algum de nós sente vontade de fazer alguma coisa, a gente conversa antes. Aí decidimos juntos se isso vai acontecer ou não. Ainda não chegamos nesse ponto, mas é um exemplo do nosso acordo", disse Mirella.

A funkeira ainda explicou que ambos possuem "vouchers", permitindo que o outro use o mesmo direito, garantindo equilíbrio e transparência na relação.

O casal oficializou a união em fevereiro de 2021, se separou menos de um ano depois e reatou em abril de 2023. Desde então, deram as boas-vindas à primeira filha, Serena.

Mirella participa atualmente do reality Rancho do Maia, onde já havia chamado atenção por sua proximidade com outros participantes em edições anteriores.

postado em 29/08/2025 22:42
