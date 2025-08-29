MC Mirella explica acordo inusitado em relacionamento com Dynho Alves





MC Mirella, de 27 anos, abriu o jogo sobre seu relacionamento com Dynho Alves, pai de sua filha Serena, durante entrevista aos influenciadores Rico Melquiades e Apoline. A cantora explicou que o casal mantém um acordo inusitado, no qual ambos podem manifestar interesse em outras pessoas, desde que haja conversa prévia e consentimento mútuo.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

"O meu relacionamento com o Dynho é acordado. Se algum de nós sente vontade de fazer alguma coisa, a gente conversa antes. Aí decidimos juntos se isso vai acontecer ou não. Ainda não chegamos nesse ponto, mas é um exemplo do nosso acordo", disse Mirella.

Leia também: Sósia de Anitta conquista fãs em plataforma adulta e quer conhecer a cantora

A funkeira ainda explicou que ambos possuem "vouchers", permitindo que o outro use o mesmo direito, garantindo equilíbrio e transparência na relação.

O casal oficializou a união em fevereiro de 2021, se separou menos de um ano depois e reatou em abril de 2023. Desde então, deram as boas-vindas à primeira filha, Serena.

Mirella participa atualmente do reality Rancho do Maia, onde já havia chamado atenção por sua proximidade com outros participantes em edições anteriores.