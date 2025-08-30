Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para este sábado (30/8)

O PASSADO NÃO FOI BOM

Data estelar: Lua míngua Vazia em Escorpião até 11h05 HBr



A saudade de um passado glorioso e digno é uma fantasia perversa que não se sustenta sob um olhar crítico e imparcial, porque quando um líder de uma potência explora essa fantasia da história gloriosa de um povo, joga para baixo do tapete da consciência a realidade de que no passado a vida humana era massacrada, e que a palavra infantaria nos meios militares descreve o sacrifício da infância na linha de frente das batalhas.

Assim mesmo é quando se fala da saudade das famílias tradicionais e conservadoras, glorificando a bela aparência dos quadros e fotografias, enquanto se ignora que é nessas melhores famílias tradicionais que se ocultam os pedófilos e que, pela repressão das emoções e impulsos naturais, as famílias tradicionais são as fábricas de todas as neuroses e psicoses que transtornam a civilização.

































ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4):

Tenha em mente que para continuar em frente você precisa escolher o instrumento certo que ajudará a abrir passagem. O instrumento não precisa ser físico, pode também ser intelectual ou emocional. Você escolhe.

TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5):

Assumir riscos não é algo fora de questão, tenha em mente que você chegou até aqui e agora porque no passado também se arriscou, e naquele momento você teve a mesma sensação angustiante que está tendo agora.

GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6):

De algumas dezenas de pessoas que você faça contato, talvez somente uma acabe servindo aos seus propósitos. É assim que funcionam as coisas, é preciso se movimentar muito para conseguir alguns poucos resultados.

CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7):

Procure se desdobrar para dar conta de todas as pontas soltas que parecem ter conspirado para se manifestarem ao mesmo tempo. Apesar da comoção inicial, tenha certeza de que você vai dar conta do recado direitinho.

LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8):

Havendo clareza a respeito do que você precisa, e das demandas que terá de fazer para garantir suas necessidades, a partir de agora sua alma poderá manobrar com mais eficiência. Um passo de cada vez, mas sempre em frente.

VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9):

No fim, você verá que nada era tão complicado quanto parecia no começo, e essa constatação servirá para, no futuro, você não gastar tanta energia com ansiedades inúteis e contraproducentes. Está tudo muito certo.

LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10):

Você não precisa ter certeza absoluta sobre o que fazer a seguir, porque o terreno é bastante instável e a incerteza lhe brinda com margem de manobra para retroceder, anular ou seguir em frente, de acordo à necessidade.

ESCORPIÃO (nascimento entre 23/9 a 21/11):

O ponto de vista não deixa de ser uma escolha de perspectiva, porque a alma, no fundo, sempre será ciente de que há inúmeras outras possibilidades de encarar o que acontece. Faça suas escolhas e se responsabilize.

SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12):

Apesar de sabermos que o destino se faz na mesma medida em que o enfrentamos e aproveitamos o que nos oferece, ainda assim a alma continua em busca de um lugar inerte, onde tudo aconteça sem esforço algum.

CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1):

Foram seus próprios passos e decisões que resultaram no que acontece atualmente, e mesmo que você não goste do que está em marcha, e não tenha como mudar nada atualmente, ainda assim siga em frente com confiança.

AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2):

Seria ideal que você tivesse sintonia fina com todas as pessoas que lhe fazem propostas, porém, isso é algo que não pode ser garantido de antemão. A sintonia e a confiança terão de ser construídas sobre a marcha.

PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3):

Ficar esperando por um momento melhor para avançar com seus planos significaria ficar esperando mesmo, porque o mundo não proverá com um momento melhor do que o atual, tudo o contrário, espere pioras desse.