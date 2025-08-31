Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para este domingo (31/8)

A SAÍDA É O FUTURO

Data estelar: Lua quarto crescente em Sagitário.



Retesa o arco de tua mente para lançar as flechas de teus pensamentos ao futuro com entusiasmo e espírito de aventura, te recuperando dessa doença agradável que é ter saudade de um passado glorioso que só existe na fantasia, porque nenhum passado de nossa humanidade foi um dia melhor do que os dias atuais nem tampouco seria melhor do que o futuro.



Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

A saída desse estado transtornado da civilização atual não reside em voltar ao passado, apregoar a volta ao passado é coisa de gente equivocada ou muito mal-intencionada, porque a saída do transtorno reside no futuro, na pura e límpida vontade de transcendermos a opressão e de nos apropriarmos dos instrumentos que inventamos para que o mundo seja um lugar que acolha as novas gerações, lhes brindando com oportunidades de continuar criando o destino em liberdade.

































ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)

Aquilo que parece fora do alcance é uma situação temporária, porque logo os ventos mudam de orientação e sua alma verá o mesmo cenário com olhos diferentes, e tudo ficará claro, fazendo sentido. Esperar é uma boa pedida.

TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)

Alguns riscos será necessário assumir, mas não ao ponto de sua alma ficar angustiada com a perspectiva de se enrolar em questões tão complicadas, que depois não possa retroceder nem tampouco controlar o que acontece.

GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)

É bom que você ande estendendo o alcance de sua influência social, fazendo contatos e se aproximando às pessoas que supostamente poderiam ajudar com seus projetos. Faça isso, contudo, sem apego aos resultados.

CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)

São muitas pequenas coisas e pontas soltas que se manifestam ao mesmo tempo, deixando a alma um tanto atordoada. Porém, isso é algo temporário com que você não precisa se preocupar nem tirar conclusões apressadas.

LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)

Há certas questões que você precisa assegurar, porque sua alma precisa de chão firme para continuar em frente. Porém, não é hora de abrir o jogo completamente, ao contrário, mantenha em segredo seus planos.

VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)

A conclusão do que está em andamento é um requisito importante para você não se embolar no meio do campo e perder tempo com ansiedades inúteis. Tente soltar as amarras que prendem você a um passado que não foi nada bom.

LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)

É claro que você se sentiria melhor se pudesse ter certeza absoluta sobre o que fazer a seguir, mas apesar do incômodo da incerteza, você precisa aceitar que esse estado de coisas lhe brinda com margem para mudar de rumo.

ESCORPIÃO (nascimento entre 23/10 a 21/11)

Faça suas escolhas e se responsabilize por elas, nunca argumentando de que não teria tido outra opção a não ser a que você escolheu, porque sempre haverá outras possibilidades disponíveis. Sempre.

SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12)

Seria um sonho se as coisas acontecessem sem ter de nos esforçar tanto, porém, esse sonho logo se transformaria no pesadelo de nos transformarmos em organismos inertes, sem nenhum tipo de liberdade de escolher.

CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1)

De vez em quando dá uma tonteira na alma, uma espécie de embotamento que não se pode explicar, porque nada demais nem de menos acontece. Esse é um momento para você aproveitar e descansar sem preocupações.

AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2)

Nem sempre as pessoas que não lhe caem bem logo de entrada seguem por um caminho negativo de relacionamento. Em muitos casos a antipatia inicial vai se transformando num laço de cooperação raro de acontecer.

PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3)

Seria ideal que houvesse pessoas bem dispostas a unir forças com você para que todas as pessoas, juntas, prosperassem. Porém, o mundo anda tão de ponta-cabeça que não é possível esperar essa boa vontade das pessoas.