Gusttavo Lima relembra briga com Cristiano Araújo antes da morte do cantor

Gusttavo Lima falou pela primeira vez sobre uma briga que teve com Cristiano Araújo antes da morte do cantor, em 2015. Em entrevista concedida neste sábado (31/8) ao canal do jornalista André Piunti, no YouTube, o sertanejo detalhou que a desavença foi motivada por um “telefone sem fio” envolvendo a canção Lepo Lepo, sucesso do grupo Psirico no carnaval de 2014.

Segundo Gusttavo, a confusão começou quando um compositor lhe ofereceu a música para gravação, mas ele recusou por não se identificar com a faixa e por já ser amigo de Márcio Victor, vocalista do Psirico. O artista relatou que, ao recusar, foi informado de que Cristiano poderia ficar com a canção. “Meio que começou um leilão da música. Falaram pro Cristiano que eu ia gravar, e pra mim disseram que ele ia. Aí ele me ligou e perguntou: ‘Que história é essa que você quer gravar minha música?’”, contou.

Na época, o mal-entendido gerou uma discussão entre os dois. Gusttavo afirmou que aconselhou Cristiano a também não gravar, já que a faixa já era sucesso na Bahia. Apesar disso, os artistas acabaram se afastando.

O cantor revelou ainda que, tempos depois, chegou a ser convidado para um encontro na casa de um amigo, onde teria a chance de conversar pessoalmente com Cristiano. No entanto, o sertanejo goiano deixou o local antes da chegada de Gusttavo para acompanhar a namorada, Alana, que não se sentia bem. Os dois se falaram por telefone e marcaram de conversar nas semanas seguintes.

“Passou uns 15 dias e aconteceu o acidente. A gente não se falou como deveria, como dois amigos, dois irmãos”, lamentou.

O embaixador, como é conhecido, destacou que sempre torceu pelo sucesso do colega e atribuiu a rivalidade entre eles a disputas de bastidores. “Naquela fase, eu tinha saído da AudioMix, e o Cristiano tinha entrado. Aí começaram a criar uma rivalidade. Acho que foi muito mais coisa de bastidores, de concorrência, porque o show business tem isso”, concluiu.