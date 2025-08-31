3 vezes que o cantor Leonardo expôs sua intimidade com Poliana Rocha e deu o que falar - (crédito: Observatorio dos Famosos)





Leonardo e Poliana Rocha estão casados desde 1995. Ao longo desse período, o casal já virou assunto na mídia por diversos motivos. Nos últimos anos, entretanto, algumas falas do cantor sertanejo sobre sua intimidade com a esposa tiveram grande repercussão e deram o que falar na web.

Abaixo, o Observatório dos Famosos listou 3 momentos em que o artista não segurou a língua e revelou detalhes da vida sexual com a mulher, com quem tem o filho, Zé Felipe. Confira:

1. Elogiou parte íntima de Poliana Rocha

Em junho de 2021, durante momento de interação com os fãs no Instagram, Leonardo foi questionado por uma pessoa, sobre o que ele mais acha bonito na esposa, Poliana Rocha.

Sem papas na língua, o cantor sertanejo mencionou a parte íntima de sua mulher: "A vulva. Para quem não sabe o que é, é aquele negocinho de mijar", disparou o artista, através dos Stories da mulher.

2. Revelou detalhes da primeira vez do casal

Durante participação no podcast PodCats, em novembro de 2021, Leonardo falou sobre a sua relação com a esposa, Poliana Rocha. Na entrevista, Poliana contou que conheceu o cantor na igreja, quando ela tinha apenas 15 anos. Os dois, no entanto, só foram se relacionar pela primeira vez, depois de dois anos.

Foi nesse momento que o famoso revelou detalhes da primeira vez do casal: "Eu não tive pressa", afirmou Leonardo, que em seguida, disparou: "Até que um dia ela falou: ‘acho que eu quero d*r pra você (…). Nunca fui de atacar. Quem quer dar dá", brincou o cantor.

3. Fez piada sobre sexo com esposa

Em junho de 2020, Leonardo também falou sobre sua vida sexual com Poliana Rocha. Desta vez, entretanto, ele comentou sobre o assunto fazendo piada.

"Em casa, graças a Deus, a gente trepa quase todo dia. Segunda-feira quase, terça quase, quarta quase, quinta quase, sexta quase, sábado quase", revelou. "No domingo a gente dá uma, dá uma pensada, pensa, pensa e faz porra nenhuma", disparou ele. A declaração aconteceu na live Villa Mix Modão, realizada na pandemia.