Casa Luz de Yorimá recebe exposição fotográfica sobre a cultura afro-brasileira

A mostra, em cartaz até 13 de setembro, reúne imagens captadas ao longo de 35 anos pelo fotodocumentarista Ogan Luiz Alves, registrando os rituais de umbanda - (crédito: Divulgação Ogan Luiz Alves)

O projeto Quitanda Cultura e Saberes promove, neste sábado (6/9), a exposição fotográfica 35 Anos de Expressões das Religiões Afro-brasileiras – Imagens da Ancestralidade e a oficina Na Palma da Mão: Fotografia com Celular, na Casa Luz de Yorimá, tradicional terreiro de umbanda de Brasília.

A mostra, em cartaz até 13 de setembro, reúne imagens captadas ao longo de 35 anos pelo fotodocumentarista Ògan Assogbá Luiz Alves, registrando os rituais de umbanda. Já a oficina propõe a introdução à linguagem fotográfica utilizando o celular como ferramenta de criação e expressão.

As atividades serão conduzidas pelo próprio Ògan Assogbá Luiz Alves, autor da exposição, que compartilhará sua experiência com os participantes. Ao final, o fotodocumentarista fará uma apresentação coletiva das imagens produzidas durante a carreira.

“Nosso projeto rompe muros invisíveis que existem entre o centro e a periferia”, declara Mãe Leila Auaracyara, idealizadora do projeto e presidente da Casa Luz de Yorimá. “É uma forma de reafirmar que esses territórios têm potência, cultura e história”.

O projeto Quitanda Cultura e Saberes ocorre até o final de novembro, promovendo atividades culturais e artísticas com foco nas expressões da cultura afro-brasileira e das periferias, com oficinas, apresentações, exposições e sessões de filmes.

“O espaço cultural é onde contamos e ouvimos histórias. Quando conhecemos as pessoas e suas trajetórias, a gente rompe com o preconceito e previne violências”, conclui a presidente da Casa.

Onde e quando?

Sábado (6/8), a partir das 16h

Local: Casa Luz de Yorimá (905 Norte, Brasília-DF)

Entrada gratuita

Para mais informações, acesse o link.