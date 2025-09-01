Rede Globo anuncia saída de William Bonner do Jornal Nacional

Bonner passou a apresentar o JN em 1996, substituindo Cid Moreira e Sérgio Chapelin - (crédito: Divulgação TV Globo)

O aniversário de 56 anos do Jornal Nacional, nesta segunda-feira (1º/9), será marcado por mudanças na famosa bancada de apresentadores. O âncora William Bonner se despede telejornal, após 29 anos como apresentador e 26 anos como editor-chefe.

A partir de 3 de novembro, Bonner cede o lugar ao lado de Renata Vasconcellos para César Tralli. Bonner passou a apresentar o JN em 1996 ao lado de Lillian Witte Fibe, substituindo Sérgio Chapelin e Cid Moreira.

