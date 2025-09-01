InícioDiversão e Arte
Jornal Nacional

Rede Globo anuncia saída de William Bonner do Jornal Nacional

A partir de 3 de novembro, César Tralli passará a ser o novo âncora do telejornal da Globo

Bonner passou a apresentar o JN em 1996, substituindo Cid Moreira e Sérgio Chapelin - (crédito: Divulgação TV Globo)
Bonner passou a apresentar o JN em 1996, substituindo Cid Moreira e Sérgio Chapelin - (crédito: Divulgação TV Globo)

O aniversário de 56 anos do Jornal Nacional, nesta segunda-feira (1º/9), será marcado por mudanças na famosa bancada de apresentadores. O âncora William Bonner se despede telejornal, após 29 anos como apresentador e 26 anos como editor-chefe. 

A partir de 3 de novembro, Bonner cede o lugar ao lado de Renata Vasconcellos para César Tralli. Bonner passou a apresentar o JN em 1996 ao lado de Lillian Witte Fibe, substituindo Sérgio Chapelin e Cid Moreira.

*Matéria em atualização

Saiba Mais

Junio Silva

Repórter

Jornalista graduado pelo IESB. Tem experiência como repórter, consultor de comunicação e conteudista. Entusiasta da cultura, artes e política.

Por Junio Silva
postado em 01/09/2025 18:33
x