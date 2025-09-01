Amor e melodia: Luccas Carlos traz deluxe do álbum Busco romance love show

A voz romântica e a melodia envolvente. Há anos, o rapper Luccas Carlos toma para si o posto de o “cara das músicas de amor”. Assim, pelo menos, é o que os fãs pensam. Essa capacidade de transformar uma simples faixa em uma declaração para o outro é o que faz dele um nome a ser lembrado, especialmente quando o tema é afeto. Recentemente, o artista lançou a canção só (mais) uma vez, que mergulha em um R&B com uma dose de recaídas amorosas.

No entanto, o novo lançamento também veio com um propósito muito esperado pelo público: abrir as portas para o deluxe do álbum Busco romance love show. Ao Correio, o rapper contou que a faixa, para além de tudo, resgata a essência do artista, sobretudo pensando no início de sua carreira. “Essa música veio com esse desejo de voltar para algo mais antigo, mas com uma vibe diferente”, ressalta.



Tentar voltar para esse lugar é, agora, a grande vontade de Luccas Carlos. Experimentar novamente o sabor das letras que escreveu, imaginando como vai ser falar sobre os mesmos temas com um olhar amadurecido, tanto na parte pessoal quanto artística. “Quero voltar para essa calma, sabe? Sempre pensei que a construção do deluxe fosse em cima disso. Vou me voltar um pouco para esse estilo, sei que as pessoas me pedem também. Digamos que eu esteja cedendo”, brinca o rapper.



Entretanto, ele sabe que tudo é um processo. Falar de amor é comum para o artista, mas isso não significa que queira abordar esse assunto como em outras vezes. Assim, nesse caminho, quer se descobrir mais uma vez. Letras carinhosas e melodias cantadas? Disso, bom, Luccas Carlos entende bem. Com os olhos voltados para o deluxe, o artista afirma que o próximo projeto vem recheado de surpresas.



Djavan, álbum e R&B



Os temas, claro, se diferem entre uma canção ou outra. Apesar de amor, inevitavelmente, ser o foco central. Contudo, o combo sonoridade e bloqueio criativo é, dessa vez, a grande busca de Luccas Carlos. “Tenho tido um bloqueio criativo quanto a isso, mas quero algo que siga a mesma linha desse lançamento. O deluxe vem ainda esse ano, é uma coisa que sempre quis fazer, mas nunca consegui. Estou muito feliz e contente”, acrescenta o rapper.



Conhecido pela voz marcante, as melodias presentes na música do carioca estão sempre nos ouvidos do público. As letras que divagam, o romance que perambula pelo som. Tudo isso faz parte da mistura Luccas Carlos de ser. Mesmo assim, um acústico e um R&B são, talvez, o grande pedido dos fãs para o futuro. “Gostaria muito de regravar algumas músicas nessas versões. Depois de fazer shows em espaços que não sejam boates, as pessoas descobriram o que posso fazer no ao vivo. Isso é muito gratificante”, completa.



E muito desse desejo, claro, vem de um lugar muito especial. Este ano, Luccas participou do projeto Canto Djavan. “O convite, que chegou pela galera da Slap, me encheu de orgulho. É uma parada que não passa batido, sinto muita honra em ter participado disso. Respeito muito quem considera o Djavan parte da música popular brasileira, mas vejo ele como um dos, senão o grande representante do R&B no Brasil. E isso, há muito tempo.”



Dar seu rosto à arte de alguém tão gigante a nível nacional, de fato, não tem preço. Por onde Luccas anda, Djavan o acompanha. Nas letras, em títulos de canções e até nas sonoridades que tenta trazer ao mundo. Para o artista, foi um dos pontos altos de sua carreira. Certamente, um marco que nunca será esquecido. Quanto ao futuro, tudo está em aberto. O foco, no momento, é no deluxe. Mas o aviso, que está dito, começa aqui.



Sim, mais para frente a dupla Luccas Carlos e BK’ estarão, juntos, em algo pensado por eles. Quando? Essa é a resposta de milhões. “A gente acredita que, depois desse último feat, dá para a galera ficar ouvindo essa e as outras que lançamos. Sentir saudade um pouco, sabe? Quando der, faremos um disco. Falamos disso algumas vezes, o pessoal até fica cobrando. Segurem um pouco, vai acontecer”.

