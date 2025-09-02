Andressa Urach vira MC Ímola em nova fase no funk: ‘Quero o Grammy Latino’ - (crédito: Observatorio dos Famosos)





Após atuar no conteúdo adulto, Andressa Urach anunciou que lançará seu primeiro EP de funk, adotando o nome artístico MC Ímola.

"Ímola sempre fez parte da minha história. Esse nome representa uma fase ousada, autêntica e sem medo de ser quem eu sou", disse ela.

O EP, intitulado Cama Sutra da Ímola, chega em 12 de setembro. Andressa destacou seu comprometimento com a música:

"Estou investindo de verdade na música, já tenho mais faixas gravadas e novos feats a caminho. Esse EP é só a porta de entrada".

A ex-Fazenda revelou ambições ousadas: "Eu quero o Grammy Latino. Pode parecer ousado, mas acredito que sonhar grande é fundamental". Ela promete conquistar espaço global.

Sobre rumores envolvendo seu pai, Carlos Urach, Andressa negou: "Na verdade, eu ajudei ele a gravar. Fui câmera dele". Ela confirmou que foi também estratégia de marketing.