Festival Andanças Urgentes ocupa Sobradinho com programação gratuita

O Festival Andanças Urgentes chega a Sobradinho neste sábado (6/9), com uma programação gratuita de música, dança, oficinas e feira de arte aberta à comunidade. O evento será realizado na praça da quadra 3 e marca a segunda etapa do projeto, que em agosto ocupou a Galeria dos Estados. Idealizado pelo grupo Samba Urgente em parceria com o Coletivo Andanças, o festival busca transformar os espaços públicos em pontos de encontro, celebração e integração cultural, reunindo diferentes gerações em torno das raízes do samba, da black music e da cultura do charme.

A programação em Sobradinho contará com roda de samba, oficinas de dança charme e de samba de gafieira, DJ set, feira de arte e apresentação do grupo Samba Urgente, além de área de descanso, food trucks e cenografia elaborada com materiais reciclados. A iniciativa busca promover a ocupação cultural das praças e aproximar o público de manifestações que dialogam com a tradição popular e a economia criativa.

O projeto vai além dos encontros ao ar livre. Entre agosto e outubro, o Andanças Urgentes realiza oficinas formativas em escolas de ensino fundamental e médio de Sobradinho I e II, além de atividades no Espaço Céu, ponto de cultura da região. Essas ações complementares têm como objetivo despertar jovens e adolescentes para a dança, o samba e o charme, fortalecendo o vínculo entre educação, arte e cidadania.

A iniciativa é fruto da união de artistas, agentes culturais e empreendedores locais que atuam no fortalecimento de manifestações culturais do DF. Ao levar música, dança e oficinas para diferentes territórios, o festival reafirma a potência da arte como ferramenta de resistência, geração de renda e valorização da identidade coletiva.

Serviço

Festival Andanças Urgentes

Neste sábado (6/9), das 13h às 20h, na Praça da Quadra 03, Conjunto E – Sobradinho. Entrada gratuita e classificação livre.

*Estagiário sob a supervisão de Nahima Maciel