Espetáculo Divina Estrela aborda luto para o público infantil

Ana Flávia Garcia e Lu Matias estão no elenco da peça "Divina Estrela", que estreia nesta quinta-feira - (crédito: Cássia Olivier)

A peça teatral Divina Estrela será apresentada no Teatro Sesc Paulo Gracindo, no Gama, nesta quinta-feira (4/9), sexta-feira (5/9) e no sábado (7/9). O espetáculo é voltado para o público infantil e aborda o luto como tema central. As apresentações começam às 20h e são gratuitas mediante retirada de ingressos pelo link.

Leia também: Camila Cabello reage à reunião histórica do Fifth Harmony

O enredo da peça é inspirado na vivência pessoal de Marina Oliver que, ao perder sua avó, se juntou à Ana Flávia Garcia e criou Divina Estrela. O espetáculo trata do luto de maneira leve e lúdica por meio das personagens Dona Morte, interpretada por Ana Flávia Garcia, e Dona Vida, interpretada por Lu Matias.

Leia também: Arnold Schwarzenegger elege os 6 melhores filmes da história

Além das apresentações no Gama, nos dias 23, 24 e 25 de setembro, Divina Estrela será apresentada no no Teatro Sesc Paulo Gracindo de Taguatinga Norte. Algumas das sessões, tanto no Gama, quanto em Taguatinga contam com intérprete de libras e audiodescrição. O conto de Ana Flávia que inspirou a peça tem previsão de lançamento como livro e audiolivro ainda este ano.

Leia também: Green Day e a emoção por trás de “Wake Me Up When September Ends”

Serviço

Divina Estrela

Nesta quinta-feira (4/9), sexta-feira (5/9) e no sábado (7/9), às 20h, no Teatro Sesc Paulo Gracindo (Setor Leste Industrial, Lotes 620, Gama). Nos dias 23, 24 e 25 de setembro, às 20h, no Teatro Sesc Paulo Gracindo (CNB 12 área especial 2/3, Taguatinga Norte). Entrada gratuita com retirada de ingressos no link. Não recomendado para menores de 7 anos.