"A maturidade é algo que celebro", avalia a múltipla Flávia Alessandra

Flávia Alessandra fala sobre a gênese de seu portal multiplataforma Meu ritual, as parcerias com a filha e o marido na apresentação, respectivamente, de um podcast e de um realty show, e o retorno às novelas

Flávia Alessandra, atriz, apresentadora e empresária - (crédito: Felipe Censi)
Flávia Alessandra, atriz, apresentadora e empresária - (crédito: Felipe Censi)

Bem diferente da vilã que vive na tevê atualmente ás 18h na TV Globo, há uma energia palpável de quietude e propósito ao redor de Flávia Alessandra, uma curadora de serenidade. Essa é a essência que a atriz decidiu compartilhar com o mundo por meio do Meu ritual, seu mais ambicioso e pessoal projeto. O lançamento, realizado nos Estúdios Family, foi uma imersão sensorial na filosofia de vida que uma família vêm construindo.

Idealizado por Flávia e desenvolvido pela Agência Family — que comanda em parceria com o marido, Otaviano Costa —, o portal nasce como um oásis digital e físico para quem anseia por conexões genuínas e informações que nutrem corpo, mente e alma. "Nosso objetivo é proporcionar uma verdadeira jornada de conhecimento. Queremos levar ao público conteúdos acessíveis e consistentes sobre saúde mental e física, longevidade e pequenas atitudes que transformam a rotina", explica, com a clareza de quem encontrou uma missão. "O 'Meu ritual' é sobre isso: equilíbrio com leveza, propósito e informação de qualidade".

Plataforma que é uma casa

Navegar pelo Meu ritual é como ser recebido em uma casa aconchegante em que cada cômodo oferece um tipo diferente de cuidado. Lá, encontra-se desde videocasts profundos com especialistas (os UTalks) e newsletters curadas até treinos completos (UTreino) e os tão amados episódios dos programas Pé no sofá pod — que apresenta ao lado da filha, Giulia Costa — e Só se fala em outra coisa.

O coração do projeto bate, no entanto, graças a uma curadoria afetiva de colunistas que Flávia selecionou pessoalmente. São vozes que ecoam seus valores: de Esther Bruno, com suas práticas de ioga que integram corpo e espírito; passando por Tui Lemes, que descomplica a ciência por trás do movimento e do sono; até Gabriel Ramos, que traduz a beleza em algo acessível e empoderador. Otaviano e Giulia completam o time com colunas sobre comunicação e o olhar singular da Geração Z, respectivamente.

"Tem sido uma delícia acompanhar a recepção ao Meu ritual, que se tornou um ecossistema de conteúdo e negócios", comemora Flávia, sobre o feedback do primeiro mês. "A troca com o público está sendo muito calorosa, cheia de carinho e identificação. A ideia sempre foi criar um espaço acolhedor, e fico feliz em ver que as pessoas têm se sentido parte disso. Muita gente comenta como os conteúdos têm ajudado a repensar hábitos."

Parceria familiar

Mas é no seio do lar, no podcast Pé no sofá Pod, ao lado de Giulia, que Flávia encontra uma de suas maiores alegrias. "A Giulia é muito espontânea. Várias vezes fugimos do script e nos perdemos no assunto. Quando isso acontece, é porque a conversa está com essa sensação de conversa na sala de casa", revela, entre risos. A mãe acrescenta que, nos bastidores, troca muito com a filha e relata uma curiosidade das gravações. "Nossos pontos de vista são muito condicionados à geração de cada uma, então, é muito enriquecedor essa troca. Nem sempre nós concordamos, e está tudo bem. Tiveram vários momentos em que eu, ela ou o convidado faz alguma bobeira e fica tão bom, mas tão bom, que a gente mantém na edição. É aquela espontaneidade que dá o toque especial", pontua a também mãe de Olívia.

Outra parceria de sucesso é com Otaviano Costa. Juntos, não só comandam a agência que estrutura suas carreiras, mas também apresentaram o ardente reality show Ilha da Tentação. "Foi uma experiência muito intensa e, ao mesmo tempo, muito divertida. Dividir a apresentação com o Otaviano foi um presente, porque temos uma química que se estende para o trabalho", conta, frisando a "delícia" que foi gravar no México. Mas nem tudo são flores em um reality show. "Às vezes, pode ser desafiador lidar com emoções tão à flor da pele. Os participantes estão em uma situação muito incomum e vamos assistindo aos desdobramentos disso nos relacionamentos deles em tempo real. A gente precisa ser profissional, acolhedor e manter o ritmo da narrativa", lembra.

A mocinha amadureceu

Enquanto edifica esse império de bem-estar e se lança na apresentação, Flávia não abandonou sua paixão por atuar. A atriz retorna em grande estilo à tevê aberta em Êta mundo melhor!, na pele da vilã Sandra, que ressurge no horário das 18h após nove anos trazendo um contraste deliberado com a serenidade do projeto pessoal de sua intérprete. Assim como a horrível Cristina — já consagrada como uma das maiores vilãs da teledramaturgia nacional —, que ela viveu em Alma gêmea, em 2005, e teve uma nova reprise reprise recente, repetindo o êxito da primeira exibição. "Cada personagem me ensinou algo. A Cristina foi marcante, com camadas complexas. É sempre uma emoção quando a novela é reprisada, e bonito ver como essa história ainda ressoa com o público, gera debates e novas leituras", reflete.

Sobre suas heroínas, como as doces Lívias de Porto dos milagres (2001) e O beijo do vampiro (2002) ou a explosiva Dafne de Caras & bocas (2009), ela guarda um carinho especial. "As Lívias tinham doçura e força, assim como a Dafne. Muitas fãs mais engajadas vieram através dessa personagem que conquistou muita gente", resume.

Talvez o tema mais poderoso que emana de Flávia hoje seja a sua relação com a maturidade. Questionada se o etarismo já a "atravessou", a mulher de 51 anos é direta: "Infelizmente, sim. O etarismo ainda é uma realidade, especialmente para mulheres". Mas sua resposta não é em tom de lamentação, e sim de poderosa ressignificação.

"No entanto, a maturidade é algo que celebro. Me trouxe liberdade, consciência e reverbera em novos negócios", declara Flávia, com a voz firme de quem está no comando de sua própria narrativa. "O Meu ritual, inclusive, nasce desse desejo de falar sobre longevidade, bem-estar e potência em todas as fases da vida. Acredito que quanto mais falarmos sobre isso, mais vamos ressignificar o envelhecer como algo bonito, natural e cheio de possibilidades".

Nessa frase, Flávia Alessandra sintetiza a essência de sua jornada atual: não é mais apenas sobre entreter, mas sobre inspirar. Não é sobre evitar a passagem do tempo, mas sobre abraçá-lo com graça, sabedoria e a leveza de quem descobriu que o verdadeiro sucesso é encontrar, e compartilhar, o seu próprio ritmo.

E sobre como faz para equilibrar tantas frentes, ela resume: "Organização e propósito, acho que essas são as chaves. Eu sou muito apaixonada por tudo o que faço, então cada função que desempenho tem uma razão de ser. Claro que tem dias mais desafiadores, mas tenho uma rede de apoio incrível (família, equipe, parceiros) e tento sempre manter o foco no que me nutre de verdade. E mais do que conciliar, aprendi a integrar esses papéis, entender que todos eles fazem parte de quem eu sou".

 

Patrick Selvatti

Subeditor

Jornalista formado no Sul de Minas, com atuação de 20 anos em Brasília

Patrick Selvatti
postado em 14/09/2025 07:00
