Em sessão lotada, público no Festival de Brasília exalta Kleber Mendonça Filho e 'O agente secreto'

Além de Kleber Mendonça Filho, Maria Fernanda Cândido, Alice Carvalho, Laura Lufési e Isábel Zuaa também estavam presentes na sessão de abertura - (crédito: João Pedro Carvalho - CB/DA Press)

Com longos aplausos, Kleber Mendonça Filho subiu ao palco da sala Vladimir Carvalho, no Cine Brasília, ao lado da equipe do longa-metragem, O agente secreto. Maria Fernanda Cândido, Alice Carvalho, Laura Lufési e Isábel Zuaa estavam presentes na sessão de abertura, na noite desta sexta-feira (12/9) no Festival de Brasília do Cinema Brasileiro, além de diversos realizadores do filme.

O diretor comenta a importância do festival e destaca que grandes trabalhos cinematográficos já saíram do festival na capital. "Eu vim pela primeira vez ao Festival em 1998 como jornalista e crítico. Vim durante muitos anos como crítico, até que aos poucos eu fui fazendo meus filmes e vim aqui nessa sala magnífica, uma das grandes salas de cinema do mundo”, comenta o cineasta que já exibiu Vinil verde, Noite de sábado manhã de domingo, Recife frio, Retratos fantasmas e O som ao redor na capital. Alem disso, Kleber destaca estar muito tocado pela decisão do festival de apresentar seus curtas em uma mostra esse ano.

Sobre O agente secreto, o diretor revela que achava estar fazendo um filme de época, mas percebeu que retrata os últimos dez anos do país. “Felizmente, a gente está em um momento muito melhor agora, principalmente com o que aconteceu essa semana. Eu estava viajando agora nos Estados Unidos e há uma conversa muito forte, de amigos americanos que dizem que o Brasil hoje é um exemplo. Um exemplo de como as coisas podem funcionar no ponto de vista da justiça”, finalizou.