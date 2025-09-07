Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para este domingo (7/9)

O ANTÍDOTO SIMPLES

Data estelar: Lua Cheia em Peixes eclipsada pela sombra da Terra.



Observa e comprovarás que a Lua Cheia provoca transtornos subjetivos e objetivos em nossa humanidade, que não devem ser tidos como mero efeito das forças gravitacionais, porque se assim fosse não teria de haver transtorno algum, apenas uma intensificação da atividade.



A Lua Cheia não é a causa dos transtornos, mas nossa recusa em sermos integrantes de um conjunto amplo e sofisticado de acontecimentos objetivos e subjetivos que, mensalmente, quando acontece o fenômeno, atinge seu ápice, e como nós fingimos que não fazemos parte de algo maior, e teimamos em ignorar isso para nos dedicarmos ao nosso bem particular, temos como resultado os transtornos.



O antídoto é simples, durante as Luas Cheias renunciarmos temporariamente ao bem particular para nos dedicarmos ao bem comum.

































ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4): Quando você olha algo que lhe interessa e parece fácil de reproduzir, é porque essa pessoa treinou até se tornar destra nesse exercício. O treinamento e o uso de instrumentos é fundamental. Procure os seus.

TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5): Entre a satisfação dos seus desejos particulares e a busca do bem comum de todas as pessoas envolvidas em qualquer parte do caminho, aí se estabelece a tensão que sua alma terá de resolver da forma mais sábia possível.

GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6): Com toda essa energia de Vida circulando pela sua alma na forma de ideias e sentimentos, só resta uma saída saudável, dedicar o máximo de tempo a formalizar as coisas, produzindo, trabalhando, se expondo. Em frente.

CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7): Observe bem o cenário e como anda o ânimo das pessoas antes de se lançar a fazer propostas, ou mesmo a comentar abertamente seus planos. Manter segredo sobre seus movimentos principais ainda é a melhor pedida. É assim.

LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8): A medida de segurança que deixaria sua alma confortável com tudo que anda acontecendo talvez seja ampla demais, impertinente para o momento atual. Porém, continue buscando essa medida de segurança. Ela está por aí.

VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9): Se as pessoas ao seu redor andam irritadas, seu maior objetivo será se blindar disso, para não se contaminar com essa toxina. As pessoas ficam tensas porque não sabem administrar a energia que circula na Lua Cheia.

LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10): O que fazer com todos esses sentimentos misturados na vida interior? Por enquanto, nada! Porque tudo isso vai passar, e se você tomasse uma iniciativa agora perceberia que se precipitou. Melhor esperar.

ESCORPIÃO (nascimento entre 23/10 a 21/11): Antes de se lançar na louca corrida de satisfazer suas pretensões, procure analisar bem o cenário, tentando perceber se essa corrida busca satisfação particular apenas, ou se beneficiará outras pessoas também.

SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12): A melhor perspectiva para o momento é você se envolver em alguma atividade produtiva que, como resultado, traga mais exposição e projeção. Faça o que estiver ao seu alcance para aproveitar este momento. Em frente.

CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1): A pretensão de ter argumentos que convençam as pessoas a se unirem a você esbarra na realidade de que ninguém muda de opinião espontaneamente, diante de argumentos convincentes. Só muda de opinião quem quiser.

AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2): Para você não enfiar os pés pelas mãos será necessário ter muita clareza a respeito dos objetivos que pretende conquistar, porque se houver dúvidas e dilemas demais, a oportunidade passará em brancas nuvens.

PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3): Em todo relacionamento há algo que você oferece e também há algo que você recebe, e esse é um destino ineludível que, apesar de as pessoas o distorcerem, mesmo assim segue seu caminho. A vida se distribui pelos relacionamentos.