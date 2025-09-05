Michael Cimino, ator da série ‘Love, Victor’, sofre acidente de carro

Michael Cimino, ator conhecido por seu papel como Victor Salazar na série "Love, Victor", sofreu um acidente de carro na última quinta-feira (4). Em suas redes sociais, ele compartilhou fotos da caminhonete vermelha destruída e comentou:
"Bom, hoje com certeza foi péssimo. Estou muito grato. Estou bem, só uma dorzinha nas costas, poderia ter sido muito pior." Ele também se despediu do veículo, dizendo: "Descanse em paz, mamãe".
Curiosamente, o carro no qual Michael sofreu o acidente era um veículo reserva, já que o seu havia sido roubado naquela mesma manhã. Em outro post, ele revelou: "Meu carro também foi roubado esta manhã".
Quem é Michael Cimino?
Michael Cimino nasceu em 10 de novembro de 1999, em Las Vegas, Nevada, e iniciou sua carreira artística ainda jovem. Ele é descendente de italianos, alemães e porto-riquenhos. Sua trajetória na atuação começou aos oito anos, quando ingressou em um grupo de teatro local. Após se mudar para Los Angeles aos 18 anos, ele conquistou papéis em produções como "Annabelle Comes Home" (2019) e "Training Day" (2017). No entanto, foi como protagonista da série "Love, Victor", lançada em 2020, que ele ganhou reconhecimento internacional, interpretando um adolescente latino em busca de sua identidade sexual.
Além da atuação, Michael é músico e lançou seu primeiro EP, "I’m Somewhere Out There", em 2022. Em 2025, ele lançou o single "Superhero", que integra seu segundo EP, também intitulado "Superhero". Ele também é conhecido por seu trabalho como dublador, dando voz ao personagem Kevin Grant-Gomez na série animada "Hamster & Gretel" do Disney Channel. Recentemente, ele estrelou os filmes "Girl Haunts Boy" (2024) e "Until Dawn" (2025) e a série "Motorheads – Velozes e Apaixonados" (2025).