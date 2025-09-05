InícioDiversão e Arte
Antes da próxima novela das 9, Samuel de Assis apresenta reality "A Voz do Carnaval"

Após sair de "Mania de Você" em março, o ator comemora novos desafios na televisão ao comandar "A voz do Carnaval", reality do Multishow que escolherá sucessor de Neguinho da Beija-Flor, enquanto aguarda sua próxima novela: "Três Graças" em outubro

Samuel de Assis está longe de ficar parado. O ator, que deixou o elenco da novela Mania de você em março, acaba de estrear como apresentador no reality show A Voz do Carnaval, do Multishow. E a agenda promete ficar ainda mais movimentada: ele já está com os pés firmes no próximo grande projeto da Globo, a novela das 21h, Três Graças, que estreia em outubro.

O novo desafio na TV paga é um verdadeiro presente para o multiartista. A Voz do Carnaval tem a missão de escolher o sucessor de Neguinho da Beija-Flor no comando dos sambas-enredo da azul-e-branco de Nilópolis – o intérprete anunciou sua aposentadoria para após o Carnaval 2025.

Figura extremamente querida e respeitada na comunidade de Nilópolis, Samuel não foi uma escolha ao acaso. Sua história com a Beija-Flor é longa e vitoriosa. Recentemente, ele foi consagrado com o Estandarte de Ouro 2024 pelo seu desfile como o poderoso Xangô, prova de seu talento e presença de palco. Agora, ele troca o fantasioso pelo comando do programa, produzido pelo AfroReggae.

Em entrevista, o ator não esconde a felicidade pela oportunidade tripla. “Eu fico triplamente feliz e honrado. Por estrear como apresentador — que era um sonho; por estar falando de carnaval — que é meu amor maior; e por estar fazendo tudo isso dentro da minha escola do coração. Isso tudo aconteceu no momento mais certo da minha vida, me sinto maduro e pronto pra mais esse desafio! Que venham os próximos”, comemorou Samuel.

Gravado na quadra da própria Beija-Flor, o reality show A Voz do Carnaval promete mergulhar no universo do samba em busca de um novo ídolo. A estreia aconteceu nessa quinta-feira (4/7), no Multishow.

O acúmulo de funções prova que o talento e o carisma do artista, que vai do samba ao melodrama, estão mais em alta do que nunca.

05/09/2025
