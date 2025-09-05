Antes da próxima novela das 9, Samuel de Assis apresenta reality "A Voz do Carnaval"

Samuel de Assis comemora novo desafio na TV ao comandar "A Voz do Carnaval", do Multishow, enquanto aguarda sua próxima novela das nove - (crédito: César Diógenes)

Samuel de Assis está longe de ficar parado. O ator, que deixou o elenco da novela Mania de você em março, acaba de estrear como apresentador no reality show A Voz do Carnaval, do Multishow. E a agenda promete ficar ainda mais movimentada: ele já está com os pés firmes no próximo grande projeto da Globo, a novela das 21h, Três Graças, que estreia em outubro.

O novo desafio na TV paga é um verdadeiro presente para o multiartista. A Voz do Carnaval tem a missão de escolher o sucessor de Neguinho da Beija-Flor no comando dos sambas-enredo da azul-e-branco de Nilópolis – o intérprete anunciou sua aposentadoria para após o Carnaval 2025.

Figura extremamente querida e respeitada na comunidade de Nilópolis, Samuel não foi uma escolha ao acaso. Sua história com a Beija-Flor é longa e vitoriosa. Recentemente, ele foi consagrado com o Estandarte de Ouro 2024 pelo seu desfile como o poderoso Xangô, prova de seu talento e presença de palco. Agora, ele troca o fantasioso pelo comando do programa, produzido pelo AfroReggae.

Samuel de Assis e Neguinho da Beija-Flor (foto: César Diógenes)

Em entrevista, o ator não esconde a felicidade pela oportunidade tripla. “Eu fico triplamente feliz e honrado. Por estrear como apresentador — que era um sonho; por estar falando de carnaval — que é meu amor maior; e por estar fazendo tudo isso dentro da minha escola do coração. Isso tudo aconteceu no momento mais certo da minha vida, me sinto maduro e pronto pra mais esse desafio! Que venham os próximos”, comemorou Samuel.

Gravado na quadra da própria Beija-Flor, o reality show A Voz do Carnaval promete mergulhar no universo do samba em busca de um novo ídolo. A estreia aconteceu nessa quinta-feira (4/7), no Multishow.

O acúmulo de funções prova que o talento e o carisma do artista, que vai do samba ao melodrama, estão mais em alta do que nunca.