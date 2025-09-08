Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para esta segunda-feira (8/9)

DESENTENDIMENTO VOLUNTÁRIO

Data estelar: Lua Cheia de Peixes começa a minguar em Áries.



As duas teorias que explicam o início deste Universo em que tudo e todos nos movimentamos e experimentamos ser são tão divergentes que não há qualquer perspectiva de conciliação entre elas, os cientistas afirmam que tudo começou numa grande explosão, os místicos entendem que o início foi posto em marcha com o Verbo, a palavra Divina.



Apesar das divergências, porque os cientistas entendem que o mistério da Vida é produto das equações físicas e químicas da matéria, enquanto os místicos entendem o contrário, no fundo as duas concordam num mesmo ponto, o som está envolvido na criação do Universo.



O som navega no quinto elemento, que é o éter, e todas as pessoas o podem enxergar como faíscas prateadas se movimentando num céu claro. Os seres humanos só não se entendem porque não querem.

































ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4): Se os instrumentos que outrora serviam para você garantir os resultados pretendidos não produzem mais o mesmo efeito, chegou a hora de você se desapegar desses e começar a investigar novos e melhores instrumentos.

TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5): Se todo mundo entrasse em algum tipo de entendimento, mesmo que temporário, os avanços seriam substanciais. Porém, às vezes dá a impressão de que o esporte predileto de nossa humanidade é o conflito. Ou não?

GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6): Os sacrifícios que você fez no passado começam a dar frutos, mas cuide para não dormir sobre os louros, porque ainda há muito caminho pela frente. Em vez de se regozijar com os resultados, continue batalhando.

CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7): É notável que as questões cruciais que produzem os conflitos nunca são postas sobre a mesa com sinceridade. Em seu defeito, se fala muito de coisas que parecem importantes, mas que não são o ponto decisivo.

LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8): Segurança e insegurança andam de mãos dadas nesta parte do caminho, o que agrega bastante estresse à sua alma. Não importa, porque pelo menos há avanços consistentes, mesmo que à duras penas. Continue em frente.

VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9): As melhores perspectivas dependem da qualidade das parcerias que você conseguir consolidar nesta parte do caminho, independentemente de que para isso, em alguns momentos, seja necessário administrar vários conflitos.

LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10): Seria algo fora de tom se você abrisse seu coração e confessasse a verdadeira natureza de suas intenções e ideações, porque ainda que fossem legítimas e nobres, as pessoas não conseguiriam administrar o impacto.

ESCORPIÃO (nascimento entre 23/10 a 21/11): Os recursos humanos são preciosos, mas é interessante notar que as pessoas não se valorizam mutuamente, e que, ao contrário, se tratem como peças descartáveis. Assim caminha a humanidade em direção à decadência.

SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12): Você pode ter lindas ideias circulando pela alma, mas no fim das contas, você será apenas aquilo que se atrever a manifestar e a colocar em prática. As ideias são intangíveis e só se compartilham na prática.

CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1): Há horas em que a mente parece ficar tão lúcida que consegue resolver todas as equações da misteriosa vida, e há horas em que o embotamento toma conta e nada fica claro. Aproveite os momentos luminosos.

AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2): É ótimo que sua alma se sinta mais segura e confortável diante dos desafios, mas também é necessário que essa medida de segurança não se transforme numa zona de conforto na qual você se acomode e deixe de atuar.

PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3): As tensões que sua alma suporta não são necessariamente negativas, essas prenunciam tempos de maior atividade, de um tipo que ainda não é possível distinguir com clareza. Os pressentimentos, contudo, são reais.