Taylor Swift é amuleto da sorte do Corinthians? Entenda a brincadeira

Enquanto muitos times têm como ídolos os jogadores, segundo alguns torcedores, o Corinthians tem a diva pop Taylor Swift. A brincadeira acontece na internet desde 2020 e iniciou quando alguns torcedores perceberam que o time não perdia jogos antes e depois das datas de lançamento dos álbuns da artista.
A coincidência começou em 2006, quando Taylor lançou o primeiro álbum e na mesma semana o Corinthians derrotou o Cruzeiro e o Palmeiras por 1 a 0. Essa onda de sorte continuou por quase 19 anos, até o lançamento de The Tortured Poets department em 2024, quando o time paulista perdeu para o Juventude por 2 a 0, dois dias antes do lançamento.
Desde a descoberta a internet passou a associar a artista ao time paulista, criando montagens, e até a transformando em “torcedora honorária”. Outro fato que contribui com a brincadeira é que no dia um de setembro de 2005 a cantora assinou seu primeiro contrato, e 115 anos antes na mesma data, o time era fundado, por isso parte da torcida considera a cantora um amuleto da sorte.
Além dos torcedores da internet, a principal torcida organizada do clube, Gaviões da Fiel entrou na brincadeira, convidando Taylor para desfilar no carnaval de 2022.
Nessa semana o meme ganhou ainda mais força com o jogo da liga esportiva profissional de futebol americano dos Estados Unidos (NFL), que vai acontecer na Neo Química Arena nesta sexta-feira (05/09). O time de futebol americano Kansas City Chiefs joga contra o Kansas City, e Travis Kelce, jogador dos Chiefs e noivo da Taylor, estará presente, o que faz com que muitos fãs criem teorias de que a cantora pode aparecer também e consagrar a aliança com o time.
Saiba Mais
- Diversão e Arte RBD enfrenta divisão, mas Pedro Damián acredita em reconciliação
- Diversão e Arte Sabrina Carpenter desbanca Lady Gaga nas paradas britânicas
- Diversão e Arte Reggae, atuação e The Town: MC Cabelinho vive momento de aventura na carreira
- Diversão e Arte Taylor Swift e Travis Kelce quebram recorde histórico no Instagram
- Diversão e Arte 'Clube do crime das quintas-feiras': conheça o novo sucesso da Netflix
- Diversão e Arte Miley Cyrus abre mão de turnê, mas prepara surpresa
Emanuely Araújo*Estagiária
Estudante de Jornalismo no Centro Universitário Iesb, é estagiária nas redes sociais do Correio. Fã de esportes, música e cultura pop.