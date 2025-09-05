InícioDiversão e Arte
Taylor Swift é amuleto da sorte do Corinthians? Entenda a brincadeira

O meme voltou a circular na internet com a teoria de que a cantora pode aparecer no estádio do time paulista para jogo da NFL

Os torcedores criaram memes e montagens da cantora como torcedora do time paulista - (crédito: Reprodução/Redes sociais)
Enquanto muitos times têm como ídolos os jogadores, segundo alguns torcedores, o Corinthians tem a diva pop Taylor Swift. A brincadeira acontece na internet desde 2020 e iniciou quando alguns torcedores perceberam que o time não perdia jogos antes e depois das datas de lançamento dos álbuns da artista.

A coincidência começou em 2006, quando Taylor lançou o primeiro álbum e na mesma semana o Corinthians derrotou o Cruzeiro e o Palmeiras por 1 a 0. Essa onda de sorte continuou por quase 19 anos, até o lançamento de The Tortured Poets department em 2024, quando o time paulista perdeu para o Juventude por 2 a 0, dois dias antes do lançamento.

Desde a descoberta a internet passou a associar a artista ao time paulista, criando montagens, e até a transformando em “torcedora honorária”. Outro fato que contribui com a brincadeira é que no dia um de setembro de 2005 a cantora assinou seu primeiro contrato, e 115 anos antes na mesma data, o time era fundado, por isso parte da torcida considera a cantora um amuleto da sorte.


Além dos torcedores da internet, a principal torcida organizada do clube, Gaviões da Fiel entrou na brincadeira, convidando Taylor para desfilar no carnaval de 2022. 

Nessa semana o meme ganhou ainda mais força com o jogo da liga esportiva profissional de futebol americano dos Estados Unidos (NFL), que vai acontecer na Neo Química Arena nesta sexta-feira (05/09). O time de futebol americano Kansas City Chiefs joga contra o Kansas City, e Travis Kelce, jogador dos Chiefs e noivo da Taylor, estará presente, o que faz com que muitos fãs criem teorias de que a cantora pode aparecer também e consagrar a aliança com o time. 

  

EA
EA

Emanuely Araújo*

Estagiária

Estudante de Jornalismo no Centro Universitário Iesb, é estagiária nas redes sociais do Correio. Fã de esportes, música e cultura pop.

Ronayre Nunes

Subeditor

Subeditor da editoria on-line do jornal Correio Braziliense. Formado em Comunicação Social - Jornalismo pela Faculdade de Comunicação (FAC) da Universidade de Brasília (UnB). Entusiasta de automobilismo, séries e entretenimento em geral.

Por Emanuely Araújo* e Ronayre Nunes
postado em 05/09/2025 20:03
