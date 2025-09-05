Reggae, atuação e The Town: MC Cabelinho vive momento de aventura na carreira

Ser um artista multifacetado é uma das virtudes presentes no MC Cabelinho. É até difícil saber qual rótulo usar para defini-lo, já que ele marca presença em inúmeros ritmos musicais. Rap, trap e funk. De fato, é impossível colocá-lo dentro das tradicionais caixas da indústria musical. Agora, ele decidiu se aventurar no reggae, ao lançar a faixa Rastafari. Recheada de amor e suavidade, a canção também conta com um clipe gravado nos Lençóis Maranhenses.

O começo da carreira do artista carioca aconteceu no funk. Ainda assim, conta com inúmeros trabalhos em outros gêneros. O álbum de maior sucesso está no trap, com o projeto Little Love. Ao Correio, MC Cabelinho destacou a importância de se jogar em novas ondas.



“Mano, sempre tive essa ligação com o Maranhão por causa da minha vó, que é de lá. Já tô com essa música pronta há um ano, não estava achando uma brecha para lançar. Aí quando fiz o show lá em julho, senti de perto a força do reggae e a energia do público. Foi nesse momento que pensei: preciso lançar essa logo”, comenta.



Para ele, a música — sobretudo a própria — representa liberdade. Por isso, não vê problema em tentar se aventurar naquilo que acredita. Sobre o atual momento da carreira, em que está dividido entre música e a vida de ator, revela que tudo tem sido muito especial.



“Está sendo um momento muito maneiro. Mas nunca deixo de produzir, nunca saio do estúdio. Tô me permitindo experimentar, viver outras paradas, sem ficar preso à uma coisa só”, conta MC Cabelinho. Contudo, as gravações e o estúdio terão uma pausa neste fim de semana, já que o artista carioca vai se apresentar no palco The One, no The Town, no sábado (6/9).

Quanto ao show, a expectativa, como sempre, está lá no alto. “Quero entregar algo ainda maior do que já fiz em outros festivais. O The Town é um palco gigante e eu tô me preparando pra dar tudo de mim.” Diante de tanta euforia, os fãs podem ficar despreocupados. A popular energia e vibração, já conhecidas nas apresentações do artista, estarão mais que presentes no palco The One.

