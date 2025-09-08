Famosos lamentam a morte de Angela Ro Ro; relembre os hits da artista

Artista estava internada desde o mês de julho no Hospital Silvestre, no Rio de Janeiro - (crédito: Flickr Jardiel Carvalho)

Morreu nesta segunda-feira (8/9) a cantora e compositora Angela Ro Ro. A artista tratava de uma grave infecção pulmonar, e estava internada no Hospital Silvestre, no bairro do Cosme Velho, Rio de Janeiro. Após a confirmação, alguns artistas lamentaram a morte da artista carioca nas redes sociais.

A artista nascida na Zona Sul da capital carioca, Angela começou a cantar quando morava na Inglaterra, em alguns pubs londrinos. Em 1979 lançou o primeiro álbum, chamado: Ângela Rô Rô.

Diversos famosos se manifestaram prestando solidariedade sobre a morte. A apresentadora Ana Maria Braga deixou uma mensagem de saudades em um post nas redes sociais. “Sua voz tão única, não se calará com o tempo. Que permaneçam para sempre a música, o carinho e a poesia que ela deixou em nossas vidas. Meus sentimentos aos familiares, amigos e fãs", escreveu.

O ex-deputado federal e atual presidente da Embratur, Marcelo Freixo também fez uma postagem lamentando a morte da compositora. “Sua voz inconfundível e canções marcantes, como Amor, meu grande amor e Compasso, fazem parte da história da nossa música. Fica a obra, fica a arte”, relembrou.

Tereza Paes, fotógrafa conhecida por tirar fotos de artistas do MPB durante ás décadas de 1970 e 1980, contou como Angela havia sido homenageada, um dia antes de falecer, por Maria Bethânia.

“Acabei de saber por Laninha que Angela Ro Ro faleceu. Ela já estava internada há algum tempo, não queria receber visitas de ninguém. Ainda ontem Maria Bethânia cantou no show Gotas de sangue, essa linda composição da talentosa Angela. Descanse em paz.”, comentou.

Relembre alguns dos maiores sucessos da carreira de Angela Rô Rô

Amor meu grande amor

A canção é o maior sucesso da carreira de Angela Rô Rô, e atualmente conta com mais de 23 milhões de reproduções no Spotify. A música foi composta em 1979 em parceria com Ana Terra.

Na cama

A música lançada no ano de 1981 foi outro hit na jornada musical da artista. A faixa integrou o terceiro álbum de Angela, Escândalo, e possui mais de 4 milhões de streams no Spotify.

Simples Carinho

Com cerca de 2 milhões de visualizações no Spotify, a canção sofrida foi lançada no ano de 1982.

Balada da arrasada

Considerado um dos maiores sucessos de Angela, a composição faz parte do primeiro álbum lançado pela cantora. A música possui mais de 2 milhões de visualizações no Spotify.

A mim e mais ninguém

Também faz parte do acervo de músicas do primeiro álbum de Angela. A canção romântica já conta com mais de 1,5 milhões de reproduções no Spotify.

Cheirando a amor

Lançada no ano de 1979, a música expressa o desejo de viver um amor profundo e genuíno, sem ter que se preocupar com as convenções da sociedade. A composição é a 6ª mais ouvida da cantora no Spotify.

Tola foi você

A música é a 3ª faixa do álbum Angelâ rô rô e passa a visão de alguém que teve o coração partido, mas aos poucos superou a situação.

*Estagiário sob supervisão de Ronayre Nunes