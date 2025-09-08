Morre a cantora Angela Ro Ro, aos 75 anos

Angela Ro Ro estava internada desde junho no Hospital Silvestre, no Rio de Janeiro, tratando uma infecção pulmonar grave - (crédito: Rhenan Soares/Divulgação)

A cantora e compositora Angela Maria Diniz Gonsalves, mais conhecida como Angela Ro Ro, morreu aos 75 anos nesta segunda-feira (8/9). A informação foi confirmada pela TV Globo. A artista estava internada desde junho no Hospital Silvestre, no Rio de Janeiro, tratando uma infecção pulmonar grave.

O Correio tenta contato com o hospital para buscar mais informações sobre a causa da morte. Em caso de manifestação, o texto será atualizado.

Marco para a música brasileira

Nascida em 5 de dezembro de 1949, na Zona Sul do Rio de Janeiro, a cantora ganhou o apelido de Angela Ro Ro por causa da voz grave e rouca. Antes de lançar o primeiro disco, morando na Inglaterra, Angela cantava em pubs londrinos. O disco de estreia dela em 1979 trouxe canções como Gota de sangue, Agito e uso, Não há cabeça e Amor, meu grande amor.

No segundo disco, em 1980, a cantora emplacou um novo hit, Só nos resta viver, e regravou Bárbara, de Chico Buarque. O terceiro álbum, de 1981, teve como destaque Escândalo, composta especialmente para ela por Caetano Veloso.

Ao longo da carreira, Ro Ro recriou músicas de vários outros autores, entre os quais Simples carinho (João Donato e Abel Silva), Demais (Tom Jobim), Você não sabe amar (Dorival Caymmy e Carlos Guingle) e Fica comigo esta noite (Adelino Moreira e Nelson Gonçalves).

Conhecida pelo estilo carismático e personalidade forte, Angela Ro Ro foi uma das primeiras artistas a se assumir publicamente como lésbica. O último álbum da artista foi lançado em 2017 e tem o título de Selvagem.



