Empresário em "Dona de mim" é o novo desafio do brasiliense Bernardo Felinto

O brasiliense Bernardo Felinto, de 40 anos, acaba de ser confirmado no elenco da próxima novela das 19h, Dona de mim. O ator, que atualmente reside no Rio de Janeiro, interpretará o personagem Romano, integrando o núcleo de lutadores da trama.

Com uma carreira sólida na televisão, cinema e teatro, Felinto foi visto recentemente nos cinemas como protagonista do filme Letícia, ao lado de Sophia Abrahão. No ano passado, fez uma participação de destaque na novela Mania de você, da TV Globo, onde interpretou Joaquim, o empresário milionário que comprou a casa que era da protagonista Luma Molina, vivida por Agatha Moreira, quando ela recebeu o golpe de Mavi (Chay Suede).

Sua passagem pela televisão inclui outras produções de sucesso da Globo. O público pode tê-lo visto nas vencedoras do Emmy Internacional Jóia rara (2013) e Órfãos da terra (2019), e em Malhação (2014), além de participações em seriados consagrados como Tapas & beijos, Zorra total e A grande família.

Com um currículo robusto, Bernardo acumula mais de 35 espetáculos teatrais, com diversas turnês nacionais. No cinema, integrou o elenco do sucesso Minha mãe é uma peça 3 e de vários curtas e longas-metragens. Um de seus projetos mais pessoais, o filme Me deixe não ser, do qual é autor, rendeu-lhe diversos prêmios de melhor roteiro em festivais.

Força das câmeras, Bernardo também é um empreendedor na área artística. Ele é fundador e diretor do Curso de Teatro Bernardo Felinto, em Brasília, uma escola que existe há mais de 17 anos e já formou mais de 10 mil alunos. Além disso, é um dos criadores do canal de humor Só 1 Minuto no YouTube, considerado o maior do Centro-Oeste em seu gênero, com mais de 30 milhões de visualizações e 180 mil inscritos.

“Estou muito feliz com esse novo personagem, estava acompanhando a novela Dona de mim e gostando muito! Estarei no núcleo de lutadores, como um empresário a procura de novos atletas promissores. Todos me receberam super bem, e já gravei várias cenas, em breve o público poderá acompanhar na telinha!”, adiantou ao Correio.