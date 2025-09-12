Maestro Spok conecta a energia do frevo com show nesta sexta

Nesta sexta-feira (12/9) e no sábado (13/9), maestro Spok e Face Quarteto se apresentam no Clube do Choro, às 20h30, como parte da programação do Tributo ao Mestre. A apresentação comemora a parceria entre os dois artistas, que recentemente lançaram o primeiro álbum colaborativo, intitulado Face Quarteto e Spok.

Com nove faixas no total, as canções do projeto lideram o repertório das apresentações. Além disso, os músicos homenageiam Nelson Ferreira, compositor pernambucano que, para Spok, “contribuiu muito para a consolidação do frevo como música de carnaval, de rua e de massa, e o elevou a um patamar de nível nacional”, com o sucesso de Evocação Nº1, tocada pela primeira vez em 1957 e que deu origem a uma série de sete músicas de mesmo nome. O show ainda terá canções típicas de festa junina e carnaval.

Spok, natural de Igarassu, Pernambuco, começou na música aos 13 anos. Desde 2001, atua como instrumentista, arranjador e diretor musical da SpokFrevo Orquestra, composta por 18 músicos e com raízes no frevo e jazz. Com a banda, lançou três álbuns.

A parceria com o Face Quarteto teve início em 2018. Márcio Marinho (cavaquinho) e Victor Angeleas (bandolim), tinham um programa de bate-papo pela internet chamado Face Musical, no qual Spok participou como convidado. Lá, gravaram músicas do compositor pernambucano, como Moraes É Frevo e, desde então, seguem como parceiros musicais. O Face Quarteto, que também tem como integrantes Larissa Umaytá (pandeiro) e Bruno Rejan (baixo elétrico), é outro fruto do programa.

Para Marinho, a parceria Spok permitiu ao grupo explorar novos gêneros musicais. “Nós não tínhamos o hábito de tocar frevo, então esse contato com o Spok abriu a paixão pelo frevo que temos hoje, a gente adora esse gênero tão genuíno e brasileiro”, explica.

O álbum foi uma forma de solidificar a visão musical dos músicos, que tem tanto frevos rápidos, como mais lentos. “Nós fizemos meio que um panorama do que pensamos em relação ao frevo. Nossas composições, nossa verdade em relação ao frevo, no que a gente vem aprendendo com a influência do maestro Spok”, conta Marinho.

Para o show no Clube do Choro, local que Spok "considera templo sagrado da música brasileira", o maestro destaca a presença da poesia e música nordestina e convida o público para "nos divertimos juntos". Marinho ressalta que "quer cada vez mais tocar frevo e tocar esse álbum em outros locais". Os músicos já lançaram o álbum colaborativo em Pernambuco e, após a apresentação em Brasília, seguem para Goiânia. "Essa parceria está cada vez mais aflorada. Agora é lançar e mostrar para todo mundo esse álbum, o que a gente aprontou para o público", finaliza.

Serviço

Tributo ao Mestre

Com maestro Spok e Face Quarteto. Nesta sexta-feira (12/9) e no sábado (13/9), às 20h30, no Clube do Choro. Ingressos disponíveis no site Bilheteria Digital e no local, com preços a partir de R$50.

*Estagiária sob a supervisão de Severino Francisco