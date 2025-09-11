InícioDiversão e Arte
Games

EA Sports FC 26 divulga ranking global com craques e novas promessas

Lista equilibra veteranos e jovens talentos. Salah, Mbappé, Putellas e Bonmatí dividem a liderança com nota 91

EA Sports FC 26 divulga ranking masculino e feminino, aproximando game da realidade do futebol mundial. - (crédito: EA/divulgação)
EA Sports FC 26 divulga ranking masculino e feminino, aproximando game da realidade do futebol mundial. - (crédito: EA/divulgação)

O ‘EA Sports FC 26’, sucessor da tradicional franquia ‘FIFA’, divulgou as notas dos 26 melhores atletas masculinos e femininos. O ranking aproxima o game da realidade do futebol mundial. O título, um dos mais esperados do universo dos games, utiliza recursos de tecnologia para tornar a experiência mais fiel.

Salah e Mbappé dividem a liderança masculina com 91 pontos cada. Alexia Putellas e Aitana Bonmatí compartilham o topo do ranking feminino, também com nota 91. A atualização reflete desempenho real de jogadores e consolida tendências recentes no esporte.

Entre os destaques está Lamine Yamal, que teve o maior salto em relação ao FC 25, com oito pontos a mais e estreia no top 10 masculino. Nomes como Raphinha e Hakimi também ganharam destaque com evoluções significativas. No futebol feminino, Mariona, Russo e Shaw aparecem entre as atletas com maior crescimento.

Destaques masculinos do EA Sports FC 26

  • Mohamed Salah – Liderança com nota 91
  • Kylian Mbappé – Liderança com nota 91
  • Lamine Yamal – Maior evolução do ano, +8 pontos, estreia no top 10
  • Raphinha – Evolução de +5 pontos
  • Achraf Hakimi – Evolução de +5 pontos

 

 

Destaques femininos do EA Sports FC 26

  • Alexia Putellas – Liderança com nota 91
  • Aitana Bonmatí – Liderança com nota 91
  • Mariona – Evolução de +5 pontos
  • Alessia Russo – Evolução de +4 pontos
  • Khadija Shaw – Evolução de +3 pontos

Ultimate Team e recursos do jogo

O EA Sports FC 26 avalia mais de 20 mil jogadores de 750 clubes e 35 ligas. As notas impactam diretamente o modo Football Ultimate Team e outros recursos do jogo. Classificações são consistentes em todos os modos com times masculinos e femininos. A base de dados do ranking reflete o desempenho real das ligas e atletas.

Participação da comunidade

Durante a Semana das Classificações, a EA divulgará os dados completos de forma gradual. A comunidade poderá opinar sobre os números por meio da Base de Dados de Classificação. O fórum será aberto a partir do dia 12 de setembro para feedback global. Comentários nas redes sociais oficiais também serão considerados pela equipe do jogo.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Data de lançamento

O EA Sports FC 26 chega oficialmente em 26 de setembro de 2025 para PC, Nintendo Switch, Switch 2, PS4, PS5, Xbox One e Series X/S. A versão mobile será atualizada simultaneamente ao lançamento oficial. Jogadores que adquiriram a Edição Ultimate terão acesso antecipado a partir do dia 19 de setembro. 

Saiba Mais

 

LL
LL

Leo Lima - Estado de Minas

Por Leo Lima - Estado de Minas
postado em 11/09/2025 11:27
x