Kirby Star-Crossed World dá um novo respiro ao jogo original

Nova expansão traz um novo respiro para o jogo do chicletinho da Nintendo. - (crédito: Reprodução/Nintendo)

Na onda de aproveitar os jogos exclusivos do primeiro Nintendo Switch, a gigante japonesa apresenta uma expansão para Kirby and the Forgotten Land. Ele traz novos níveis e coletáveis, além de atualizar o jogo para uma melhor performance na plataforma.

Forgotten Land

Sua habilidade principal é devorar os inimigos e ganhar suas habilidades. (foto: Reprodução/Nintendo)

Lançado em 2022, Kirby and the Forgotten Land é o jogo mais celebrado pelos fãs do chicletinho da Nintendo, considerado um excelente jogo de aventura que aprendeu com os moldes de Super Mario Odyssey. A gigante japonesa entendeu o estilo e também repetiu o aprendizado quando fez Donkey Kong Bananza, agora em 2025. Desenvolvido pelo estúdio japonês Hal Laboratory, Kirby entra numa jornada para salvar as criaturinhas chamadas de Waddle Dees acompanhado de Elfilin um misterioso bichinho voador que vai auxiliar o personagem rosinha em sua jornada.

Para quem não conhece, Kirby conta uma habilidade única, ele é capaz de comer seus inimigos e adquirir seus poderes, assim sendo, se o rosinha engole um espadachim, imediatamente ele ganha uma espada. E em Forgotten Land existe uma ampla seleção de poderes, com 12 estilos de habilidades, com cada uma tendo movimentos únicos, mas que só podem ser adquiridos caso o jogador enfrente o inimigo e coma sua habilidade. Um recurso interessante que o jogo oferece é de melhorar os poderes na área central, onde o jogador pode evoluir a habilidade em até três níveis e ela vai ganhando novos atributos, como aumentar o dano.

Além dessas habilidades, Kirby também absorve alguns itens de específicos de cenário, em trechos específicos das fases, como uma máquina de comida, utilizando ela para esmagar os inimigos e abrir caminho, uma escadaria. Eles permitem alcançar pontos mais altos além de abrir paredes e até um carro, para melhor locomoção e saltar de pontos distantes.

Cenários e chefes

Um dos chefes mais marcantes do jogo é o Gorimondo pela escala da batalha. (foto: Reprodução/Nintendo)

O maior destaque de Kirby and the Forgotten Land com certeza é a criatividade que a equipe deixou brilhar nas construções de cenário e level design do jogo. Parece que o rosinha está em mundo pós-apocalíptico abandonado pelo tempo no primeiro trecho, mas não é um cenário que traz um sentimento de angústia, mas de beleza, porque mostra uma cidade tomada pela relva e musgo, com aquelas criaturas inimigas do Beast Pack que habitam aquele mundo diferente. E isso vale para todos os cenários do jogo, desde as áreas com fogo até as desertas.

E melhor que os cenários criativos, são as fases com lutas de chefe, que exigem do jogador a ficar esperto para a movimentação dos inimigos, principalmente com muitos deles sendo gigantes. Durante esses momentos de batalha, o chefe vai executar algum movimento que vai fazer aparecer diversas “bolhas” de estrelas, que servem para dar um dano alto a barra de vida do chefe, só que o jogador tem de “cuspir” sua habilidade e comer a estrela a tempo para conseguir executar o ataque.

Star-Crossed World

Os cristais do meteoro passam a modificar o cenário. (foto: Reprodução/Nintendo)

O DLC, lançado exclusivamente para o Nintendo Switch 2, traz níveis novos utilizando os pré-estabelecidos como base para criar em cima. Tudo se desenrola quando um meteoro feito de cristal atinge as Forgotten Lands, a partir desse momento o mapa tem pontos tomados pelo material e novas criaturinhas surgem para Kirby salvar: os Starries, bolinhas azuis com um losango no lugar do rosto.

Disposto a fazer a diferença, o chicletinho resolve salvar os bichinhos também. Além das fases novas, a nova adição também traz uma batalha de chefes extremamente desafiadora dignos apenas dos mais experientes jogadores de Kirby.

Considerações Finais

Kirby navega entre as fases salvando os Starries dos inimigos. (foto: Reprodução/Nintendo)

Kirby Star-Crossed World faz uma adição considerável, principalmente para os fãs do título, e mantém a linha de novos conteúdos da Nintendo, aproveitando títulos do Switch original e os expandindo como lista de exclusivos para o novo console. Do mesmo jeito que fez com Super Mario Party Jamboree, lançando uma versão com melhoria gráfica e mais minigames, focando agora nos novos itens que compõem a linha de produtos do Switch 2. Star-Crossed World é uma adição modesta e seu apelo é para quem talvez não tenha jogado o título ainda, que por si só é muito bem produzido pela HAL.

