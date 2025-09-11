InícioDiversão e Arte
REDES SOCIAIS

Cachorro perde jogo da velha e se irrita com o dono

Vídeo mostra cachorro que não aceitou a derrota em jogo

Um vídeo de um cachorro jogando jogo da velha com o dono, viralizou no X - (crédito: Reprodução/X/@itimaliasof)
Um vídeo de um cachorro jogando jogo da velha com o dono, viralizou no X - (crédito: Reprodução/X/@itimaliasof)

Um cachorro virou assunto no X (antigo Twitter) depois que um vídeo mostrou a reação dele ao perder uma partida de jogo da velha para o dono. O tutor preparou o tabuleiro com petiscos para que o animal “escolhesse” as jogadas. Cada vez que o cachorro comia um petisco, o dono anotava a decisão dele no local. O tutor acaba saindo vitorioso, gerando uma reação de revolta do perdedor.

O dono não se contentou em apenas ganhar, e se vangloriando da vitória, deixando o animal revoltado com a sua reação. Em poucos segundos, o cachorro, que parecia tranquilo durante todo o jogo, muda completamente de expressão, mordendo a bochecha do dono, em resposta ao deboche.

A reação inesperada arrancou risadas de quem assistiu ao vídeo. “O cachorro 100000 X 0 debochado”, comentou um internauta. Outro se divertiu com a virada de humor do animal: “Ele tava tão de boa e do nada mordeu”.

Um outro internauta compartilhou uma experiência parecida: “Eu ganhei uma mordida dessas no dedo, depois que eu dei risada de um arrotão que meu cachorro deu na minha cara”.

Estagiária sob supervisão de...

Saiba Mais

ML
ML

Maria Luiza Campelo

Jornalista em formação, tem interesse especial por moda, esporte e cultura. É estagiária do site do Correio Braziliense.

Por Maria Luiza Campelo
postado em 11/09/2025 18:56
x