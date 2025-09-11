Cachorro perde jogo da velha e se irrita com o dono

Um cachorro virou assunto no X (antigo Twitter) depois que um vídeo mostrou a reação dele ao perder uma partida de jogo da velha para o dono. O tutor preparou o tabuleiro com petiscos para que o animal “escolhesse” as jogadas. Cada vez que o cachorro comia um petisco, o dono anotava a decisão dele no local. O tutor acaba saindo vitorioso, gerando uma reação de revolta do perdedor.
O dono não se contentou em apenas ganhar, e se vangloriando da vitória, deixando o animal revoltado com a sua reação. Em poucos segundos, o cachorro, que parecia tranquilo durante todo o jogo, muda completamente de expressão, mordendo a bochecha do dono, em resposta ao deboche.
O problema não foi a derrota, foi o deboche kkkkkk pic.twitter.com/zeu5z7oqav— iti malias (@itimaliasof) September 10, 2025
A reação inesperada arrancou risadas de quem assistiu ao vídeo. “O cachorro 100000 X 0 debochado”, comentou um internauta. Outro se divertiu com a virada de humor do animal: “Ele tava tão de boa e do nada mordeu”.
Um outro internauta compartilhou uma experiência parecida: “Eu ganhei uma mordida dessas no dedo, depois que eu dei risada de um arrotão que meu cachorro deu na minha cara”.
