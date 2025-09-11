A luta do filhote de husky que tentou conquistar o coração do "irmão" gato

O vídeo de um filhote de cachorro tentando consquistar um gato viralizou nas redes sociais - (crédito: Reprodução/X/@zamenza)

Um filhote de husky siberiano está conquistando a internet depois que um vídeo dele foi publicado no X, o antigo Twitter. Na gravação, o pequeno cão tenta de todas as formas se aproximar do “irmão” gato, cheira, brinca, dá leves mordidas e até deita coladinho nele. O problema é que o felino não parece nada interessado nessa amizade.

As imagens mostram que, a cada tentativa de aproximação, o gato reage com tapas rápidos e até tentativas de mordida. O felino mantém a pose de “rei da casa”, mas com uma certa delicadeza, fica nítido que o gato não estava com ânimo para a briga. Mesmo assim, ele não cede ao entusiasmo do husky. A cena fofa e engraçada, colecionou milhares de visualizações e arrancou risadas dos internautas.

O filhote de Husky chegou na nova família e fez de tudo para conquistar o antigo morador e seu mais novo irmão. pic.twitter.com/P7QiE2I0a2 — Sérgio Santos (@ZAMENZA) September 11, 2025

Nos comentários, muitos internautas se viram representados pelo gato. Um dos usuários resumiu a sensação de muitos diante de situações inesperadas ou da insistência de pessoas indesejadas, com o comentário: “na vida eu sou o gato”.

Por outro lado, a fofura e a insistência do filhote de husky conquistaram o coração de quem assistiu ao vídeo. “Que riqueza! Já tenho gato, agora quero um husky”, exclamou um internauta.

Um outro internauta resumiu a reação felina com um comentário humorado: “o gato incrédulo”. A frase simples resume muito bem como o gatinho estava no vídeo, cansado e sem acreditar na audácia e insistência do cachorro.



*Estagiária sob supervisão de Pedro Grigori