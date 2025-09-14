Junior Lima, da dupla com Sandy, grita contra anistia no The Town

Fala de Junior contra anistia foi aplaudida pelos fãs - (crédito: Reprodução/Redes sociais)

O cantor Junior Lima, filho de Xororó e irmão de Sandy, se manifestou contra a anistia durante apresentação no penúltimo dia do festival The Town, no sábado (14/9). "Anistia é o car*lh*, p*orr*", disse o artista no palco. A declaração de Junior foi aplaudida pelos fãs.

Leia também: Tarcísio volta a Brasília para lobby pela anistia após julgamento de Bolsonaro

A manifestação do cantor faz referência a movimentação de parlamentares da oposição que buscar pautar e aprovar um projeto de lei para anistiar o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), que foi condenado a 27 anos e 3 meses de prisão em regime de prisão em regime inicialmente fechado, e aos condenados pelos ataques às sedes dos Três Poderes em 8 de janeiro de 2023.

Veja o vídeo:

O Junior da Sandy mandando um “Anistia é o caralho!” no The Town. Não decepciona nunca. #JuniorNoCanalBis pic.twitter.com/cK0B7UAEHH — Bruno Guzzo® (@brunoguzzo) September 14, 2025

Rejeição e apoio a anistia, segundo o Datafolha

A maioria dos brasileiros é contra o Congresso Nacional aprovar uma anistia para o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), condenado pela Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) a 27 anos e 3 meses de prisão por tentativa de golpe de Estado e outros quatro crimes. Segundo pesquisa Datafolha divulgada neste domingo (14/9), a ideia é rejeitada por 54%, enquanto 39% a defendem.

Leia também: Congresso será campo de batalha sobre anistia para golpistas

Bolsonaro foi condenado pelos crimes de tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, participação em organização criminosa armada, dano qualificado e deterioração de patrimônio tombado.

Os números:

Rejeitam a anistia: 54%

Apoiam a anistia: 39%

Indiferentes ao assunto: 2%

Não souberam: 4%

A pesquisa também mostra que 61% dos entrevistados são contrários a qualquer tipo de perdão aos condenados pelos ataques golpistas de 8 de janeiro de 2023. Outros 33% são a favor, 5% não sabem e 1% são indiferentes.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular