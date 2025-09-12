InícioDiversão e Arte
TELEVISÃO

História de Amor: relembre os casais que ficam juntos no final da novela

A reprise de História de Amor chegou ao fim nesta sexta-feira (12) na faixa Edição Especial, nas tardes da Globo

A reprise de História de Amor chegou ao fim nesta sexta-feira (12) na faixa Edição Especial, nas tardes da Globo. Exibida originalmente entre 1995 e 1996, a trama trouxe intrigas, reviravoltas e, claro, romances que conquistaram o público.

No desfecho, muitos personagens garantem finais felizes, enquanto outros seguem caminhos separados, mostrando que nem todos os amores resistem às adversidades.

Confira quem termina a história junto:

  • Helena (Regina Duarte) e Carlos (José Mayer) reatam depois das armações de Paula (Carolina Ferraz) e Sheila (Lília Cabral). Helena ainda suspeita estar grávida de Carlos.
  • Caio (Ângelo Paes Leme) e Joyce (Carla Marins) ficam juntos, criando a filha Alice, entre tapas e beijos.
  • Assunção (Nuno Leal Maia) e Valquíria (Cláudia Mauro) permanecem casados, com Valquíria apoiando o marido após ele ficar paraplégico.
  • Marta (Bia Nunnes) e Xavier (Ricardo Petráglia) seguem juntos, com Xavier ao lado de Marta no tratamento contra o câncer de mama.
  • Zuleika (Eva Wilma) e Rômulo (Cláudio Corrêa e Castro) continuam vivendo juntos.
  • Neusa (Mônica Carvalho) e Mendonça (Fernando Wellington) se casaram na reta final.
  • Vandinha (Cláudia Lira) e Fabrício (Fábio Junqueira) terminam juntos.
  • Daniel (José de Abreu) e Bianca (Maria Ribeiro) celebraram o casamento no último capítulo.
  • Maristela (Cristina Mullins) e Gomide (Dennis Carvalho) se reaproximam, indicando a reconciliação.
  • Marininha (Christine Fernandes) termina sozinha, mas aguarda Bruno nos Estados Unidos.
  • Léo (Hugo Gross) segue com Lu (Anna de Aguiar), enquanto Mariana (Monique Curi) inicia romance com Renato (Marcelo Saback).
  • Soninha (Flávia Alessandra) consegue finalmente se casar com Fábio (Guilherme Faro).

Com um final cheio de encontros, reconciliações e novos amores, a novela encerra sua reprise reafirmando a força das histórias de amor que marcaram gerações.

O post História de Amor: relembre os casais que ficam juntos no final da novela foi publicado primeiro em Observatório dos Famosos.

Observatório dos Famosos

Por Observatório dos Famosos
postado em 12/09/2025 21:49 / atualizado em 12/09/2025 21:56
